Eine Einlagensicherung auf EU-Ebene ist in Deutschland umstritten und unpopulär – deutsche Sparer müssten dann für italienische Banken haften, heißt es. Warum sie eine solche Sicherung dennoch für richtig hält und warum diese wie eine Autoversicherung funktionieren könnte, erklärt Isabel Schnabel im Interview. Die Ökonomin ist eine der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung und wird in das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) rücken.

ZEIT ONLINE: Frau Schnabel, Bundesfinanzminister Olaf Scholz gibt seinen Widerstand gegen eine europaweite Absicherung der Spargelder auf. Was halten Sie davon?

Isabel Schnabel: Ich halte das für einen ausgesprochen wichtigen Vorstoß. Er bringt Bewegung in eine fest gefahrene Debatte und greift die Punkte auf, die für die Stabilität der Währungsunion wichtig sind. Dazu gehört auch die in Deutschland wenig populäre Einlagensicherung.

ZEIT ONLINE: Inwiefern?

Schnabel: Eine Einlagensicherung soll verhindern, dass die Kunden panikartig ihr Geld abheben, wenn Zweifel an der Zahlungsfähigkeit einer Bank aufkommen. Die Einlagensicherungssysteme decken aber nur einen Bruchteil der Einlagen bei den Banken ab. Die Glaubwürdigkeit der Einlagensicherung hängt also davon ab, dass dahinter der Staat mit seiner Finanzkraft steht.

ZEIT ONLINE: Warum ist das ein Problem?

Schnabel: Weil die Einlagenversicherung einen Risikoverbund zwischen Banken und Staaten schafft. Wenn die Glaubwürdigkeit der Einlagensicherung leidet, weil ein Land hoch verschuldet ist, kann das die Banken destabilisieren. Eine europäische Einlagensicherung könnte das verhindern.



ZEIT ONLINE: Jetzt könnte man einwenden: Warum soll es uns in Deutschland interessieren, ob in Italien eine Bank untergeht?

Schnabel: Es ist eine Illusion zu glauben, dass uns das nichts angeht. Dafür sind unsere Volkswirtschaften und Finanzsysteme viel zu stark verflochten. Wir sind Mitglieder eines gemeinsamen Währungsraums. Wir haben doch gesehen, welchen Schaden eine Krise in einem kleinen Mitgliedstaat wie Griechenland anrichten kann. Es ist in unserem Interesse, dass sich so etwas nicht wiederholt.

ZEIT ONLINE: Die Kritiker sagen aber: Über die Einlagensicherung müssen deutsche Sparer für marode italienische Banken zahlen.

Schnabel: In dieser Aussage steckt die Annahme, dass es den deutschen Banken blendend geht und den italienischen schlecht. Das stimmt in dieser Allgemeinheit nicht. Auch hierzulande gibt es Banken, die nicht gerade glänzend dastehen. Außerdem soll die europäische Einlagensicherung nach den Plänen des deutschen Finanzministeriums wie eine Rückversicherung funktionieren. Dadurch lässt sich dieses Risiko minimieren.

Isabel Schnabel ist Mitglied im Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen. Sie wurde von der Bundesregierung für das Direktorium der Europäischen Zentralbank nominiert.

ZEIT ONLINE: Wie das?

Schnabel: So wie bei einer Autoversicherung gäbe es eine Art Selbstbeteiligung. Im Schadensfall würden also zunächst die nationalen Einlagensicherungen einspringen. Nur wenn die nationalen Mittel ausgeschöpft sind, würden Mittel aus dem europäischen Fonds fließen – allerdings nur als Kredit. An dieser Stelle würde ich weiter gehen, es sollte auch eine Übernahme von Verlusten möglich sein.

ZEIT ONLINE: Wie würde sich die europäische Einlagensicherung finanzieren?

Schnabel: Über Beiträge der Banken. Man sollte die Höhe dieser Beiträge an das Risiko koppeln: Banken mit einem risikoreichen Geschäftsmodell oder Banken aus Ländern mit schwachen Institutionen, etwa ineffizienten Insolvenzregimen, müssten dann höhere Beiträge bezahlen als solide Banken in Ländern mit guten Institutionen.