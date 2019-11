Hohe Mieten, dreiste Vermieter, dazu die Angst, sich eine Wohnung bald nicht mehr leisten zu können: Der Mietmarkt bereitet dieser Tage vielen Menschen Sorgen und treibt auch die Politik mehr denn je um. Im Schwerpunkt "Mieten am Limit" beleuchtet ZEIT ONLINE die verschiedenen Facetten der Krise – mit Reportagen, Datenanalysen und Interviews.

Freudig gestimmt waren die Vertreter der letzten großen Koalition, als sie im März 2015 nach langem Ringen endlich die Mietpreisbremse auf den Weg gebracht hatten. Heiko Maas (SPD), damals noch Justizminister, sprach angesichts der von seiner Partei vehement betriebenen Regulierung gar von einem "verdammt guten Tag" für deutsche Mieterinnen und Mieter. Und selbst bei den Unionsparteien, die nicht gerade bekannt sind als Fans staatlicher Regulierung im Wohnungsmarkt, war die Rede von einem "unter dem Strich ausgewogenen Gesetz".

Viereinhalb Jahre ist es nun her, dass die Bundesländer vom Bund die Erlaubnis bekamen, dem Trend zu immer höheren Mieten zumindest in den besonders von der Wohnungsnot geplagten Städten Einhalt zu gebieten. Vor allem in den Metropolen, die in den vergangenen Jahren teils großen Zuzug erlebten, ist Wohnraum heutzutage knapper denn je, weshalb Vermieter zunehmend mehr Geld pro Quadratmeter verlangen können. Die Mietpreisbremse, so hoffte man, würde den Exzess bei den Mieten endlich stoppen.



In bundesweit 354 Städten wurde das Instrument seither eingeführt. Aber ist es dort wirklich so "verdammt gut" für die Mieter gekommen, wie Minister Maas es damals verkündete?



In diesen Gemeinden gibt es derzeit eine Mietpreisbremse

Eine Datenanalyse des Immobiliendatenspezialisten empirica regio, die ZEIT ONLINE exklusiv vorliegt, legt nahe: Zumindest in den deutschen Metropolen wurden die großen Erwartungen bislang enttäuscht. Zwar lassen sich in den vier größten deutschen Städten, in denen eine Mietpreisbremse angewandt wird, vorübergehend durchaus kleine Effekte feststellen. Danach jedoch steigen die mittleren Mieten in allen Fällen weiter an. "Allenfalls zwischen dem Halbjahr vor und nach Einführung der Preisbremse lässt sich ein moderater Rückgang der Mietpreise erkennen", sagt Lorenz Thomschke, Chef von empirica regio. Über die Jahre hinweg könne man jedoch keinen "gravierenden Einfluss der Reform auf die Preisentwicklung erkennen".



In Berlin etwa sanken die mittleren Mietpreise in den sechs Monaten vor und nach Einführung der Mietpreisbremse, stiegen aber danach spürbar wieder an und lagen 2018 bei 10 Euro pro Quadratmeter. Auch in München legten die mittleren Mietkosten nach einem vorübergehenden Rückgang deutlich zu. 2018 musste man dort schon 17 Euro pro Quadratmeter für neu angemieteten Wohnraum zahlen.



In Köln und Hamburg dagegen war die Entwicklung um einiges moderater: Im Stadtstaat an der Elbe gingen die Mietpreise im zeitlichen Umfeld der Einführung der Preisbremse zunächst zurück und stiegen dann nur leicht auf 11,20 Euro im Jahr 2018 an. In Köln war die Reform kaum zu spüren. Die Preise stiegen im entsprechenden Zeitraum vergleichsweise wenig an. Der Immobilienexperte Thomschke führt die moderate Entwicklung in beiden Fällen darauf zurück, dass die Preissteigerungen auch vor Einführung der Mietpreisbremse schon moderater waren als etwa in München und in Berlin, was auf einen insgesamt entspannteren Markt schließen lässt.



Nur ein geringer Bremseffekt Entwicklung der mittleren Angebotsmieten in ausgewählten Städten Die Daten sind zeitlich normiert, da die Mietpreisbremse 2015 zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingeführt wurde. Quelle: empirica regio / empirica-systeme © ZEIT ONLINE

Im Fall Hamburg kommt hinzu, dass in der Hansestadt ein vergleichsweise großer Teil der Wohnungsbestände in kommunaler Hand liegt. Wie Daten von Destatis nahelegen, sind die öffentlichen Träger bei einem Mieterwechsel tendenziell zögerlicher mit kräftigen Preisaufschlägen als private Wohnungsunternehmen.

Für die Auswertung hat der Datenspezialist alle neu inserierten Mietwohnungen in München, Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart untersucht, die der Preisbremse unterworfen sind. Ausgenommen sind umfassend modernisierte Wohnungen und solche, die zeitlich befristet vermietet werden, ebenso wie jene, die erst nach dem 1. Oktober 2014 bezogen wurden.



Eine Besonderheit des Gesetzes macht die Evaluation seiner Wirksamkeit jedoch besonders schwierig. So darf der Vermieter von seinem neuen Mieter dieselbe Miete verlangen wie die, die sein Vormieter bezahlt hat – selbst wenn diese schon über dem qua Mietbremse erlaubten Niveau lag. Da es aber hierzulande keine aussagekräftigen Daten zur Höhe der Vormieten gibt, lassen sich hierzu kaum Aussagen treffen.



Evaluation? Methodisch ungeheuer schwierig

Aus Sicht von Wohnungsmarktexperten ist allein diese Tatsache ein großer Webfehler der Reform. "Dass ein Gesetz verabschiedet wurde, ohne dass die Folgen vorher wirklich abgeschätzt wurden, ist nicht nachvollziehbar", sagt Ralph Henger vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW).



Ohnehin ist die Wirksamkeit der Preisbremse unter Wissenschaftlern umstritten. Matthias Waltersbacher, Leiter des Referats Wohnungs- und Immobilienmärkte beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumordnung (BBSR), hält "nichts davon, schwarz-weiß zu malen". Methodiker argumentierten mit Blick auf die Mietkostenentwicklung in den Städten mit gutem Grund: "Man weiß ja nie, wie sich die Lage entwickelt hätte ohne die Regulierung."



IW-Ökonom Henger sieht staatliche Eingriffe per se kritisch, weil die dringend benötigten Investoren, die für neuen Wohnraum sorgen könnten, auf diese Weise verunsichert würden. "Viele Erfahrungen mit Mietpreisbremsen weltweit zeigen zwar: Man schafft es vielleicht, Mieten vorübergehend zu dämpfen. Aber auch die Investitionen gehen in der Regel zurück."



Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kam in einer Evaluation aller nennenswerten Untersuchungen zur Wirkung der Mietpreisbremse Anfang des Jahres allerdings zu dem Ergebnis, dass die befürchteten negativen Auswirkungen der Preisbremse auf die Bautätigkeit bislang zumindest nicht nachweisbar sind. Insgesamt habe das Instrument in den betroffenen Märkten durchaus eine Bremswirkung entfaltet, der Mietanstieg allerdings sei – den großen Erwartungen zum Trotz – nicht gestoppt worden.

Wohl in der Hoffnung auf eine verzögerte Wirkung hatte der Bund erst Anfang Oktober die Mietpreisbremse verlängert. Eigentlich sollte das umstrittene Regelwerk Ende kommenden Jahres auslaufen, nun darf es bis Ende 2025 weiter angewandt werden. Auch bei den Auflagen wurde nachgebessert: So können Mieter zu viel gezahlte Miete auch rückwirkend zurückfordern, für maximal zweieinhalb Jahre. Das dürfte den Druck auf die Vermieter erhöhen, sich vielleicht doch mehr als bislang an das Gesetz zu halten.