In Frankreich verstärkt sich der Widerstand gegen Airbnb als Sponsor der Olympischen Spiele: Der französische Hotelverband Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (Umih) teilte mit, er setze aus Protest gegen die US-Plattform seine Teilnahme an den Vorbereitungen für die Sommerspiele in Paris 2024 aus.



Die Mitteilung, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, folgt auf die Sponsorenvereinbarung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) mit Airbnb vom vergangenen Montag. Diese soll für insgesamt neun Jahre gelten und sowohl für die Spiele in Tokio im kommenden Jahr als auch für die in Los Angeles 2028 gelten. Das IOC kündigte an, den Athleten Airbnb-Unterkünfte im Wert von mindestens 28 Millionen Dollar (25 Millionen Euro) zur Verfügung zu stellen.



Der Branchenverband Umih nannte das Vorhaben bei seiner Jahresversammlung in Biarritz "unverschämt". Im Fokus der Kritik des Branchenverbands stehen Zweifel daran, ob Airbnb die gleichen Regeln befolgen muss wie das Hotelgewerbe. "Für den Fall, dass Airbnb für Paris 2024 bestätigt wird, werden sie die gleichen Sicherheitsstandards einhalten müssen wie wir? Werden sie gebeten werden, einen 24-Stunden-Rezeptionsdienst anzubieten? Werden sie gezwungen werden, ein Frühstücksangebot zu haben?", fragte Verbandssprecherin Ophélie Rota. "Wir warten jetzt auf Klarstellung, bevor wir unsere Arbeitsbeziehung zu den Organisatoren von Paris 2024 wieder aufnehmen können."



Pariser Stadtverwaltung kritisiert Kooperation mit Airbnb

Die Vereinbarung mit Airbnb war zuvor auch von der Pariser Stadtverwaltung kritisiert worden. Das Unternehmen wird dafür kritisiert, die Preise für Wohnraum in die Höhe zu treiben oder den Wohnungsmangel zu verschärfen.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte sich in der vergangenen Woche in einem Brief an IOC-Chef Thomas Bach gewandt, indem sie "vor den Risiken und Konsequenzen" eines Deals mit dem Appartementvermittler warnte. "Airbnb ist ein Faktor, der zum Anstieg der Mietpreise beiträgt und den Mangel an Wohnungen auf dem Mietmarkt verschärft", sagte Hidalgo. IOC-Präsident Bach hatte am Montag dagegen gesagt, dass die Partnerschaft mit Airbnb helfen werde, Wohnungen zur Verfügung zu stellen und die Kosten für die Olympia-Organisatoren und -Partner zu reduzieren.



Frankreich ist in Europa einer der größten Märkte für den US-Anbieter. In der französischen Hauptstadt gelten strenge Auflagen: So darf die maximale Vermietdauer für eine Wohnung 120 Tage im Jahr nicht übersteigen. Anfang des Jahres war die Stadt gegen Airbnb vor Gericht gezogen und hatte eine Strafe von 12,5 Millionen Euro verlangt von Vermietern, die ihre Wohnungen nicht ordnungsgemäß registrieren.