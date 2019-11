Der deutsche Verlag des Mitbegründers von Extinction Rebellion, Roger Hallam, hat gegenüber der ZEIT angekündigt, von der Veröffentlichung seines neuen Buchs abzusehen. Als Grund dafür nannten Vertreter der Ullstein Buchverlage die Äußerungen, die Hallam in einem Gespräch mit der ZEIT getätigt hatte. Dort sprach er unter anderem davon, dass der Holocaust "just another fuckery in human history" sei, nur eine weitere historische Scheiße.

Das Buch mit dem Titel Common Sense. Die gewaltfreie Rebellion gegen die Klimakatastrophe und für das Überleben der Menschheit sollte am 26.11. in die deutschen Buchläden kommen.

Im Gespräch mit der ZEIT kritisierte Hallam außerdem den Umgang der Bundesrepublik mit dem Holocaust. "Das Ausmaß dieses Traumas kann lähmen", sagte Hallam: "Das verhindert, dass man daraus lernt."



