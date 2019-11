China ist es erlaubt, Zölle in Höhe von 3,6 Milliarden Dollar auf US-Produkte erheben. Das hat die Welthandelsorganisation (WTO) beschlossen. Die USA hätten sich beim Umgang mit chinesischen Gütern nicht an die Anti-Dumping-Regeln gehalten, begründete die WTO ihr Urteil. Allerdings ist die Klage fast sechs Jahre alt und hat nichts mit dem aktuellen Handelskonflikt zu tun, in dem sich China und die USA ohne Erlaubnis der WTO mit Zöllen auf Waren im Wert von jeweils mehreren Hundert Milliarden Dollar belegt haben.

China hatte im Rahmen des alten Falles beantragt, Zölle auf US-Waren im Wert von sieben Milliarden Dollar erheben zu dürfen. Auslöser war eine Beschränkung des Handels mit chinesischen Produkten durch die USA, die ihrer Meinung nach unter dem Marktwert verkauft wurden. Die Absicht hinter einem solchen Vorgehen kann etwa sein, Wettbewerber aus dem Markt zu drängen.



Die WTO urteilte, die USA hätten ihre Zölle für chinesische Güter fehlerhaft ermittelt. Sie gab China bei etwa 25 Produkten recht, darunter Diamantsägeblätter, Möbel, Shrimps, Solarzellen, Autoreifen und einige Stahlprodukte. Damit senkte die WTO den Umfang der beantragten Zölle auf gut die Hälfte. Bei der Auswahl der Produkte und Branchen, auf die Zölle verhängt werden dürfen, hat China zudem einen Gestaltungsspielraum.

Vorsichtige Annäherung im Handelsstreit

Bei den aktuellen Handelsgesprächen zeichnet sich derweil weiter eine Einigung ab. Die chinesische Seite teilte mit, dass man sich bei den Grundsätzen geeinigt habe. Nach einem Telefonat der Chefunterhändler Vizepremier Liu He, US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, berichtete das chinesische Handelsministerium, beide Seiten hätten ernsthafte und konstruktive Gespräche darüber geführt, wie ihre zentralen Sorgen angegangen werden sollen. Auch seien weitere Konsultationsmechanismen besprochen worden.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua ferner berichtete, haben beide Seiten auch eine Einigung über den Import von gekochtem Geflügelfleisch aus China und über eine Aufhebung des chinesischen Importverbots für US-amerikanisches Geflügel erreicht. Die Chefunterhändler einigten sich zudem auf ein weiteres Gespräch.