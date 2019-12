Der Zimmervermittler Airbnb hat vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einen Sieg errungen und damit seine Stellung auf dem europäischen Markt gestärkt. Konkret entschieden die Richter in Luxemburg einen Rechtsstreit aus Frankreich und stuften die US-Firma als App-Anbieter und nicht als Immobilienmakler ein. Damit braucht Airbnb keine offizielle Maklerlizenz, um seine Dienstleistung weiter anzubieten.

"Wir wollen gute Partner sein"

Dieses Urteil ist vor allem ein Rückschlag für den französischen Tourismusverband AHTOP. Dieser hatte gegen das Unternehmen aus dem Silicon Valley Beschwerde eingelegt wegen des Verdachts, dass das Unternehmen als Wohnungsmakler tätig sei und damit unter die dementsprechenden nationalen Regeln falle.

Airbnb bestritt den Vorwurf stets und begrüßte das Urteil des EuGH. "Wir wollen gute Partner für alle sein und haben bereits mit mehr als 500 Regierungen zusammengearbeitet, um Gastgeber dabei zu unterstützen, ihre Häuser zu teilen, die Regeln einzuhalten und Steuern zu zahlen", hieß es in einem Statement.

Besonderer Ärger in Paris

Insbesondere in der französischen Hauptstadt gibt es aber derzeit viel Streit um den Zimmervermittler. Paris ist Austragungsort der Olympischen Spiele 2024 und das IOC hatte Airbnb als Sponsor verpflichtet. Die Folge waren Boykottaufrufe des französischen Hotelverbands Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (Umih), der zudem aus den Vorbereitungen für das Sportevent ausgestiegen war. Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte bereits zuvor eine Klage gegen Airbnb in einem weiteren Rechtsstreit um nicht registrierte Wohnungsannoncen eingereicht.



Das EuGH-Urteil könnte für die Firma aus Kalifornien und vergleichbare Anbieter weitreichende Konsequenzen haben. Sie machen ihr Geschäft mit der privaten Wohnungsvermittlung und damit Hotels große Konkurrenz. Kritiker werfen Airbnb und anderen vor, in Städten wie Barcelona, Berlin oder eben Paris für die stark steigenden Mietpreise mitverantwortlich zu sein.