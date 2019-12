Der Fachkräftemangel stellt Unternehmen in Deutschland vor erhebliche Herausforderungen. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervor. Demnach gaben 56 Prozent der Firmen an, dass der Mangel an Fachkräften das größte Geschäftsrisiko darstelle. Ein Drittel der Unternehmen hat laut der Umfrage in den vergangenen Jahren bereits ausländische Fachkräfte aus der EU sowie aus Nicht-EU-Staaten eingestellt.

Vertreter von Bundesregierung, Ländern, Wirtschaft und Gewerkschaften wollen nun bei einem Gipfeltreffen zusammen kommen, bei dem es darum gehen soll, wie das im Sommer verabschiedete Fachkräfteeinwanderungsgesetz schnell umgesetzt werden kann. Das Gesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft und soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte vor dem Treffen gesagt, dass Deutschland auf gut qualifizierte Fachkräfte auch aus dem Nicht-EU-Ausland angewiesen sei. "Ohne ausreichend Fachkräfte kann ein Wirtschaftsstandort nicht erfolgreich sein", sagte Merkel in ihrer Videobotschaft vom Wochenende.

Im Vorfeld des Treffens im Kanzleramt mehren sich die Stimmen nach einer schnellen und unbürokratischen Umsetzung des geplanten Gesetzes. So bestätigte DIHK-Präsident Eric Schweitzer die Ergebnisse der Umfrage und forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe eine unbürokratische und effektive Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer lobte zwar das Gesetz, verlangte aber ebenfalls eine "rasche und unbürokratische" Umsetzung, etwa mit schnelleren Visa-Verfahren. "Aktuell gehen wir davon aus, dass im Handwerk etwa eine Viertel Million Stellen unbesetzt bleiben müssen, da die Betriebe keine geeigneten und zum Teil nicht entsprechend qualifizierten Mitarbeiter finden", kritisierte Wollseifer in der Passauer Neuen Presse.

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, kündigte unterdessen weitere Partnerabkommen mit anderen Ländern über die gezielte Zuwanderung von Fachkräften nach Deutschland an. "Die Bundesagentur wird weitere Partnerabkommen über die vereinfachte Arbeitsmigration nach Deutschland mit anderen Ländern abschließen, wie wir sie beispielsweise schon mit den Philippinen oder Mexiko haben", sagte Scheele der Rheinischen Post. Dabei gehe es vor allem um die Anwerbung von Fachkräften für den Gesundheitssektor.

Damit die Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse reibungslos funktioniere, müssten Strukturen aufgebaut werden. Der Fachkräftemangel werde in Zukunft deutlich spürbarer werden, warnte der BA-Chef. "Die Demografie schlägt jetzt voll zu."

"Kompliziertes Regelungslabyrinth mit vielen bürokratischen Hürden"

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht die Verantwortung jedoch auch bei den Unternehmen. So hatte er am Sonntagabend von der Wirtschaft eine Anwerbestrategie gefordert. "Sie muss uns sagen, in welchen Ländern sie für welche Branchen auch Fachkräfte anwerben will", sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Erst dann könne die Bundesregierung dies durch bürokratische Vereinfachungen unterstützen.



Deutliche Kritik an dem Gesetz äußerten Politikerinnen der Grünen und der FDP. Es handle sich um "ein kompliziertes Regelungslabyrinth mit hohen Anforderungen und vielen bürokratischen Hürden", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Nachrichtenagentur AFP. Ein "herzliches Willkommen" für ausländische Fachkräfte sehe anders aus. Die Grünen-Politikerin dämpfte zudem die Erwartungen an das Spitzentreffen. Was die Regierung mit dem Gesetz nicht geschafft habe, könne ein Gipfel im Kanzleramt nicht richten. Göring-Eckardt forderte stattdessen "ein echtes, modernes Einwanderungsgesetz, das kleinen und mittleren Unternehmen wirklich hilft".

Der Arbeitsmarktexperte der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, kritisierte, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sei noch nicht einmal in Kraft getreten, da gebe es schon den ersten Krisengipfel im Kanzleramt. Die mit dem Gesetz anvisierte Zahl von 20.000 zusätzlichen Fachkräften sei "lächerlich gering", sagte Vogel in der Augsburger Allgemeinen.

Deutschland bietet zuwanderungswilligen Akademikern derzeit nur mäßige Rahmenbedingungen. Das geht aus einer gemeinsame gemeinsamen Untersuchung der Bertelsmann Stiftung und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor. Demnach liegt die Bundesrepublik unter Attraktivitätsgesichtspunkten im Vergleich mit den mehr als 30 OECD-Industrieländern nur auf Rang zwölf.