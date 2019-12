Ein Wintermorgen im mexikanischen Hochland, meterhohe Kakteen säumen den Highway des Freihandels. So nennen sie hier die Schnellstraße 57, die von Mexiko-Stadt bis an die texanische Grenze führt. Nur schnell geht es hier, etwas südlich der 800.000-Einwohner-Stadt San Luis Potosí, heute nicht voran. Trucks reihen sich auf dem Weg nach Norden kilometerlang aneinander, beladen mit Avocados, Agavensaft – und vor allem Autos.

Keine zwei Kilometer von der Bundesstraße 57 entfernt hat BMW im Juni ein neues Werk eröffnet. 175.000 Wagen der 3er-Reihe sollen in San Luis Potosí bald jährlich vom Band laufen – sofern Donald Trump den Münchnern nicht das Geschäft verdirbt. Denn was er von deutschen Autos hält, die dazu auch noch in Mexiko gebaut werden, hat der launige US-Präsident oft genug klargemacht.

Chevrolet statt Mercedes wolle er auf der Fifth Avenue sehen, sagte Trump im vergangenen Jahr, die deutschen Autoexporte seien gar eine "Gefahr für die nationale Sicherheit". Ein Handelskonflikt habe schwerwiegende Folgen für alle in Mexiko tätigen Unternehmen, warnt Johannes Hauser, Geschäftsführer der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Er vertritt die Interessen von immerhin 1.900 deutschen Firmen in Mexiko.



Waren im Wert von 2,5 Milliarden Dollar

In BMWs neuer Hightechfabrik will man sich davon nicht beirren lassen. "Die hier produzierten Limousinen sind für den Weltmarkt bestimmt", sagt Werkleiter Hermann Bohrer. Ein globales Produktionsnetz gebe dem Autobauer die Möglichkeit, auf Marktschwankungen flexibel zu reagieren. Um wie viel sich ein Dreier durch Trump'sche Importzölle verteuern würde? Dazu will sich BMW nicht äußern.

Ein Rundgang durch das Werk zeigt, wie sehr sich die Münchner auf eine ungewisse Zukunft vorbereitet haben. Beinahe lautlos schweißen Roboter Türen, Dächer und Unterböden zusammen. Der Karosseriebau, die Lackierung und die Montage sind in getrennten Werkhallen untergebracht. Damit lasse sich die Produktion rasch auf jedes beliebige Modell umstellen, sagt ein Sprecher. Nur ein Teil des 300 Hektar großen Geländes ist bebaut. Das biete Platz für zusätzliche Produktionsstraßen, sämtliche Modelle des Konzerns bis hin zum Kleinwagen Mini seien möglich, heißt es.

Dass sich BMW für längere Zeit hier niedergelassen hat, ist aber auch an anderer Stelle zu sehen. Vor der Fabrik steht ein Ausbildungszentrum. Mit dem dualen System, ein Import aus Deutschland, sollen die Fachleute von morgen rekrutiert werden. Das Durchschnittsalter der 2.500 Beschäftigten liegt aktuell bei 27 Jahren, der Frauenanteil bei ungewöhnlichen 30 Prozent. Und selbst im Ölland Mexiko geht es nicht mehr ohne Umweltschutz: Bereits im kommenden Jahr soll die Energie für die Fabrik vollständig aus regenerativen Quellen stammen.

Anders als die seit Jahrzehnten in Mexiko aktiven Konkurrenten General Motors und Fiat Chrysler hat sich BMW offenbar um größtmögliche Unabhängigkeit von den USA bemüht. Die Planungen für das Werk begannen lang vor Donald Trumps Protektionismus. Mittlerweile arbeitet man mit 220 mexikanischen Lieferanten zusammen, erklärt Bohrer. Im vergangenen Jahr kaufte die BMW Group in Mexiko Waren im Wert von 2,5 Milliarden Dollar ein – einen großen Teil davon in der Region um San Luis Potosí. Beinahe süddeutsche Verhältnisse.