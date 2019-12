Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hält den Mangel an geeignetem Personal für eines der großen Probleme der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr. Der Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt werde die entscheidende Wachstumsbremse sein. "Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit nicht größer wird", sagte Scheele.



Das Hauptproblem im nächsten Jahr werde sein, dass es zum ersten Mal zweifelsfrei keinen Zuwachs bei der erwerbstätigen Bevölkerung mehr geben werde. Auf die Arbeitslosigkeit in Zeiten schwächelnder Konjunktur wirke sich dies allerdings positiv aus. "Arbeitgeber überlegen sich lange, ob sie jemandem kündigen", sagte Scheele.

Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) stellt der Fachkräftemangel Unternehmen in Deutschland vor erhebliche Herausforderungen – 56 Prozent der Firmen gaben an, dass der Mangel an Fachkräften das größte Geschäftsrisiko darstellt. Ein Drittel der Unternehmen hat laut der Umfrage in den vergangenen Jahren bereits ausländische Fachkräfte aus der EU sowie aus Nicht-EU-Staaten eingestellt.

Wie eine gemeinsame Untersuchung der Bertelsmann Stiftung und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt, bietet Deutschland zuwanderungswilligen Akademikerinnen und Akademikern derzeit nur mäßige Rahmenbedingungen. Die Bundesrepublik liegt demnach im Ranking der 30 attraktivsten OECD-Industrieländer nur auf Rang zwölf.