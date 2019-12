Ein Augustmorgen kurz nach dem Ende der Sommerferien. Als ich durch die Straßen meines Viertels spaziere, sehe ich in einem Fenster das Gesicht eines kleinen Mädchens. Es hat einen schwarzen Pagenkopf und lächelt kurz. Ich stutze, dann hebe ich die Hand, um ihm zu winken. Zwei nagelneue Fahrräder stehen im Hof, ein großes und ein kleines. Und am nächsten Morgen sehe ich, wie die Mutter mit ihrer Tochter zur Schule radelt. Das Mädchen mag ungefähr so alt sein wie meine eigene Tochter, wahrscheinlich besucht es die erste oder zweite Klasse.



Ich frage mich, ob das chinesisch aussehende Kind und seine Familie etwas mit CATL zu tun haben, dem chinesischen Unternehmen, das bei uns in Erfurt eine gigantische Fabrik bauen will. Erst vor ein paar Wochen habe ich in der Thüringer Allgemeinen darüber gelesen. CATL beschäftigt weltweit 15.000 Mitarbeiter und ist auf die Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen für Elektrofahrzeuge spezialisiert, binnen acht Jahren stieg das Unternehmen zum Weltmarktführer auf. Und nun plant es, sich am Erfurter Kreuz anzusiedeln. Hier, im größten Gewerbegebiet Thüringens soll also die erste CATL-Fabrik auf europäischem Boden entstehen.

1,8 Milliarden Euro will CATL hier in den nächsten Jahren investieren, etwa 2.000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Und schon bald sollen die ersten Automobilhersteller beliefert werden. Der BMW-Konzern etwa will CATL-Batteriezellen im Wert von vier Milliarden Euro beziehen. Immer wieder liest man ja von der großen Expansionslust chinesischer Unternehmen. Bislang war das für mich ein abstraktes Thema, aber jetzt, da sich das offenbar direkt vor meiner Haustür abspielt, bin ich neugierig geworden und will es genauer wissen.



Ich gebe die Worte "CATL" und "Thüringen" in die Suchmaschine ein und es erscheint ein Foto, das im Juli 2018 in Berlin aufgenommen wurde: Robin Zeng, der Gründer von CATL, und der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee unterzeichnen die Verträge für ihr gemeinsames Projekt. Beide strahlen im Bewusstsein, dass ihnen wahrscheinlich ein großer Coup gelungen ist. Hinter ihnen stehen wie zwei Schutzengel die Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Premierminister Li Kequiang.

Eine Weile brauche ich, um das Ungeheuerliche zu verstehen, das sich hier ereignet. Lange waren es eher die Deutschen, die in China investiert und ihre Zukunftstechnologien nach Asien gebracht haben. Nun aber ist es umgekehrt. Nun ist es ein chinesisches Unternehmen, das sich mitten im Autoland Deutschland ansiedelt und das anbietet, was die hiesigen Autohersteller so dringend brauchen, um bei der E-Mobilität mithalten zu können: Batteriezellen für E-Autos. Das ist die wirtschaftliche Facette, aber mich treibt auch eine andere Frage um: Wächst hier eine chinesische Enklave in Ostdeutschland heran? Was hat es für Konsequenzen für eine Region, die noch kaum Erfahrung mit Ausländern hat und die Zuwanderung in den vergangenen Jahren eher feindlich gegenüberstand? Ist ein sogenannter Clash of Cultures, ein Zusammenprall zweier, sehr unterschiedlicher Kulturen zu erwarten?

Investition der Superlative

Ich bemühe mich um einen Termin bei Wirtschaftsminister Tiefensee. Er erzählt, wie sie die "Investition der Superlative" angebahnt haben. Im Frühling 2017 habe die Organisation Germany Trade and Invest in Shanghai eine Anfrage geschickt, sagt er, und die Thüringer hätten sofort reagiert. Daraufhin kam eine chinesische Delegation und schaute sich den Standort an. "Zehn Tage später flog ich nach China, still und leise. Ich wollte vor Ort Präsenz zeigen und von höchster Stelle aus die Gespräche führen."

Offensichtlich war Robin Zeng geschmeichelt von Tiefensees Initiative. Er habe ihn durch sein Werk in Ningde geführt, einer Stadt im Südosten Chinas. Sie hätten sich gut verstanden, berichtet Tiefensee. Trotzdem sagte Zeng am nächsten Tag: "Lieber Herr Tiefensee, schön, dass Sie da waren, aber eine deutsche Bewerbung hat keine Chance: wegen der Steuern, der hohen Energie- und Lohnkosten." Damals plante Zeng, nach Ungarn oder Polen zu gehen, wo Samsung und Panasonic bereits kleine Batteriewerke errichtet hatten.

Stolz auf die Investition der Superlative: Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (links) © Eva Corino für ZEIT ONLINE

Aber dann fanden die Chinesen heraus, dass der Fachkräftemangel in diesen Ländern teils noch gravierender ist als in Deutschland. Und es fand sich kein Grundstück, das ähnlich gut erschlossen war wie das am Erfurter Kreuz. Auch die Nähe zu den deutschen Automobilherstellern sprach für eine Niederlassung in Deutschland, ebenso wie die Option einer Zusammenarbeit mit regionalen Forschungseinrichtungen. Obendrein versprach Tiefensee Zuschüsse in Höhe von 7,5 Millionen Euro, und es wurde verabredet, dass das Land Thüringen CATL bei der Auftragsforschung zur automatisierten Produktion unterstützen würde. Wirtschaftsminister Tiefensee hofft, dass nun "ein Sog" für weitere Investoren aus China und aus dem außereuropäischen Ausland entsteht. Das alles sei "eine große Chance für das kleine Thüringen, plötzlich auf der Weltkarte zu erscheinen".