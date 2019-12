Nach dem Landgericht Bonn hat auch das Landgericht Wiesbaden ein Strafverfahren im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften eröffnet. Wie das Gericht mitteilte, ließ es die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main zu. Sie richtet sich gegen den Steueranwalt Hanno Berger und fünf ehemalige Aktienhändler. Sie werden der schweren Steuerhinterziehung verdächtigt. (Az. 6 KLs – 1111 Js 27125/12) und sollen dem Staat einen Schaden von mehr als 100 Millionen Euro zugefügt haben.



Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu zehn Jahre Haft. Das Gericht hatte die Anklage zwei Jahre lang geprüft.



Der in der Schweiz lebende Frankfurter Anwalt Berger gilt als einer der zentralen Beteiligten an den dubiosen Aktiendeals. Er hatte den Vorwurf des vorsätzlichen Steuerbetrugs stets zurückgewiesen.



Zwei weitere Angeklagte, die Briten Martin S. und Nicholas D., müssen sich derzeit bereits vor dem Landgericht Bonn wegen Steuerhinterziehung in 33 tatsächlichen sowie in einem versuchten Fall verantworten. Der Steuerschaden beträgt hier 440 Millionen Euro.



Sie sind die ersten Cum-Ex-Händler, die in Deutschland vor Gericht stehen. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte zum Prozessauftakt in Bonn im September mitgeteilt, vermeintliche Komplizen würden "gesondert verfolgt". Im nun in Wiesbaden eröffneten Hauptverfahren gegen die beiden Händler, Berger sowie ihre drei Mitangeklagten vor der zuständigen Wirtschaftsstrafkammer sind noch keine Verhandlungstermine bestimmt. Sie sollen im ersten Quartal 2020 angesetzt werden.

Mit Cum-Ex-Geschäften wird die Praxis bezeichnet, um einen Dividenden-Stichtag herum Aktien zu verschieben und sich so eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach vom Finanzamt erstatten zu lassen. Die Bundesregierung stoppte diese Möglichkeit 2012 gesetzlich. Einige der Fälle werden derzeit von Gerichten aufgearbeitet.