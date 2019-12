Wer jemals auf einer Energiekonferenz war, der weiß: Diese Welt ist noch immer männerdominiert. Angela Wilkinson ist hier die Ausnahme. Seit Kurzem ist die Britin die erste Frau an der Spitze des 1923 gegründeten World Energy Council, der sich als Plattform für Unternehmen, Institute und Regierungen versteht. Wilkinson gilt als Expertin für Trends im Energiesektor. Zuvor arbeitete die Physikerin an der University of Oxford, bei der OECD sowie für den Energiekonzern Royal Dutch Shell.

ZEIT ONLINE: Frau Wilkinson, Deutschlands Energiewende ist ein großes Gewürge. Sie kennen die Energiepolitiken von knapp 100 Ländern. Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?

Angela Wilkinson: Wichtig ist doch, dass die Richtung stimmt und dass sich die Art ändert, wie wir über den Wandel reden. Der Weltenergierat hat in einer Studie 128 Länderpolitiken verglichen, ob sie es in ihrer Energiepolitik schaffen, die drei Ziele Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden. Deutschland schafft es bei 128 Ländern unter die Top Ten, aus unterschiedlichen Gründen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien in den vergangenen zehn Jahren hat sicherlich zu diesem Ergebnis beigetragen. Die Versorgungssicherheit ist hier im internationalen Vergleich sehr hoch. Wenn es etwas zu kritisieren gäbe, dann in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit: Deutschlands Verbraucher zahlen vergleichsweise hohe Energiepreise. Im Gesamtranking unseres "Trilemma Index" ist übrigens die Schweiz auf Platz eins.

ZEIT ONLINE: Trotzdem hat Deutschland seine selbstgesteckten Klimaziele für 2020 nicht erreicht. Macht es sich nicht unglaubwürdig?

Wilkinson: Wir sollten uns schämen, wenn wir jetzt Deutschland abschreiben, weil es seine Ziele für 2020 nicht vollständig erreicht. Natürlich ist die Energiewende sehr kompliziert, ehrgeizig und einmalig: Ausstieg aus der Atomenergie, ein radikaler Schwenk zu den erneuerbaren Energien und das alles extrem schnell.

ZEIT ONLINE: Aber sind das alles ernst gemeinte Pläne?

Wilkinson: Tatsächlich kann man beobachten, dass typischerweise Regierungen immer dann die Ziele verschärften, wenn sie diese nicht erreichen. So wird natürlich die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit noch größer – in der Hoffnung, dass das dann am Ende hilft. Aber andere Länder haben solch ehrgeizige Pläne gar nicht. Sie glauben, sie könnten sich das nicht leisten und würden solche Ziele ohnehin nicht erreichen.

ZEIT ONLINE: Warum fällt die deutsche Energiewende so schwer?

Wilkinson: Es geht eben nicht nur um Dekarbonisierung, sondern auch um Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit. Und das muss man auch noch mit einer Industriepolitik verbinden. Dabei sprechen wir auch von Sektorkoppelung – und ehrlich: So etwas haben wir weltweit noch nie organisiert. Hinter uns liegen 250 Jahre Industrialisierung – und Regierungen waren bislang gewohnt, alle Probleme in Päckchen zu zerlegen und sich zu spezialisieren. Jetzt aber müssen wir das ganze System ändern. Und das erfordert ein komplett neues Denken, was wir gerade erst lernen. Politikerinnen und Politikern fällt das schwer. Sie denken gern in "erreicht – nicht erreicht", in "für Klimaschutz – gegen Klimaschutz". Aber dieses binäre Denken funktioniert jetzt nicht mehr.

Gerade Europa kann es nicht wollen: auf lokaler Ebene sauber, auf globaler Ebene schmutzig sein.

ZEIT ONLINE: Warum nicht?

Wilkinson: Früher haben wir etwa in Energievorräten gedacht, in strategischen Versorgungswegen weltweit. Aber jetzt sind wir in einer anderen Zeit: Wir haben dezentrale Nachfrage vor Ort, fluktuierenden Ökostrom, das ganze Energiesystem wird volatiler. Und zugleich haben wir eine Art Hyper-Konsumentenorientierung: Jeder kann alles haben, egal, was und wann er es will. Wichtig ist deswegen, Industrie- und Klimapolitik endlich zusammenzudenken. Gerade Europa kann es nicht wollen: auf lokaler Ebene sauber, auf globaler Ebene schmutzig sein. Wir können nicht wollen, dass unsere Industrie in andere Teile der Welt abwandert, um dann die Produkte zu importieren, die darüber hinaus nicht zu fairen Jobs und einem gesunden Planeten beitragen.

ZEIT ONLINE: Das ist doch ein Argument von Populisten und Energiewende-Gegnern: Was bringt es, wenn die EU voranprescht, aber weltweit die wichtigen Verschmutzer beim Klimaschutz nicht mitziehen?

Wilkinson: Es ist eine Frage der Perspektive. Wir befinden uns mitten in der nächsten industriellen Revolution, die ein ganz anderes Energiesystem hervorbringt. Um uns für diesen Wandel zu wappnen, brauchen wir, auch politisch, einen integrierten Ansatz, um neue Synergien zwischen Energie, Umwelt und Unternehmen zu finden.



ZEIT ONLINE: Das klingt ja fast nach Greta Thunberg.

Wilkinson: Nichts ist falsch daran, dass die Jugend dieser Welt sich beschwert. Ich war genauso, nur: Ich bin eine pragmatische Idealistin. Die Herausforderung ist es, eine realistische Hoffnung zu haben und seine Visionen in Handeln zu übersetzen. Wir streben danach, diese Lücke zwischen menschlichen Ambitionen und Aktionen zu schließen. Sich eine bessere Zukunft vorzustellen ist spannend, aber sie kann nicht allein und nicht sofort umgesetzt werden.