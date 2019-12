Das wurde Zeit. Nach Monaten der sehr nationalen Diskussion über das doch weltweite Klimaproblem. Nach Monaten, in denen es fast schien, als könne Deutschland allein mit ein paar mutigen Gesetzen oder dem Totalverbot von Autos, Ölheizungen und Flugreisen die weltweite Klimawende schaffen (wahlweise auch durch ein Verbot von Reichtum, denn die Reichen wurden schnell als die größten Klimasünder entlarvt). Nach diesen vielen Monaten melden sich nun endlich die europäischen Institutionen zu Wort.

Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen tritt mit dem festen Plan an, einen Green Deal für die Europäische Union durchzusetzen. Am Mittwoch hat sie ihn erstmals vorgestellt, sprach von einem "Mann-auf-dem-Mond-Moment", Konkreteres soll 2020 folgen. Unterstützt wird sie dabei von der zweiten mächtigen Frau in Europa, die gerade einen neuen Job angetreten hat: Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank EZB.

Nur einen Tag nach von der Leyen sprach Lagarde in ihrer ersten Pressekonferenz in Frankfurt von "ihrer Freundin Ursula" (Lagarde spricht das mit französischem Akzent aus: Ürsüla). Sie lobte ihren Green Deal und sagte: "Ich hoffe, dass dieses Ziel von allen europäischen Institutionen unterstützt werden kann – innerhalb ihrer Mandate." Die EZB hat sie dabei, selbstverständlich, eingeschlossen.



Grüne Geldpolitik hat Lagarde schon vor ihrem Amtsantritt zum Thema gemacht. In der Pressekonferenz kündigte sie nun an, dass die EZB ab Januar darüber diskutiere, ihre Strategie neu auszurichten. Im Mittelpunkt stünde neben Diskussionen über das klassische Ziel Preisstabilität auch die Frage, wie die EZB auf neuere Entwicklungen reagieren solle wie technologischen Wandel, Ungleichheit und eben den Klimawandel.

Konzertierter als wie die beiden Frauen die grüne Sache angehen, geht es kaum. Das europäische Vorgehen ist dabei begrüßenswert. Denn es ist nur logisch. Die Deutschen stoßen zwar sehr viel Kohlendioxid aus, pro Kopf elf Tonnen im Jahr. Doch als Nation ist Deutschland für die Welt viel kleiner, als seine Einwohner es gern erkennen wollen. Gerade einmal zwei Prozent der CO2-Emissionen weltweit stammen aus unserem Land. Man muss das wiederholen: zwei Prozent. Selbst wenn wir sofort alles einsparen würden, wäre das Weltklima nicht gerettet. China hingegen hat 27 Prozent, die USA 15 Prozent. Erst wenn man die Länder der EU zusammennimmt, kommen wir auf Platz 3.

Was die grüne Sache angeht, sind wir also ohne Europa nichts. Wer EU-weit den Ausstoß senkt, kann auch weltweit etwas bewirken. Es ist deshalb richtig, das Thema auf europäischer Bühne groß und wichtig zu machen. Dort gehört es hin, auch wenn die Debatten schwierig werden.

Doch dass die Zentralbank sich an der Sache beteiligt, ist heikel. Die US-Notenbank etwa hat sich bislang strikt geweigert, die Sache zu ihrem Thema zu machen. Schließlich gehört der Klimaschutz nicht zu den vorrangigen Zielen der Geldpolitik, die überall recht klar definiert sind. Dass die EZB dies jetzt anders sieht, ist ein Tabubruch.

Möglich ist es allerdings, vielleicht sogar gut. Denn die EZB hat zwar das vorrangige Ziel Preisstabilität. Ist das allerdings halbwegs erreicht, kann sie auch andere Ziele verfolgen, etwa das Wirtschaftswachstum zu fördern. Aber die europäischen Verträge sehen genug Spielraum vor, ihre Aufgabe noch weiter zu fassen. Zumal Lagarde sich sogar noch des Tricks bedienen könnte, das Klimaproblem als etwas zu deuten, das sowohl die Preisstabilität als auch das Wachstum bedrohen kann. Diese Brücke ist aus juristischer Sicht aber vermutlich gar nicht nötig.

Ökonomisch und politisch betrachtet ist die Sache kompliziert, sind die Grenzen grüner Geldpolitik schnell erreicht: Die Zentralbank könnte in Zielkonflikte geraten. Ein hypothetisches Beispiel: Die EZB könnte beschließen, bevorzugt Anleihen von Unternehmen zu kaufen, die in erneuerbare Energien investieren: Windparkbauer, Solarfirmen und so weiter. Dann bekämen diese Unternehmen in Folge das Geld günstiger, könnten also zügiger und günstiger bauen. Wenn nun aber die Inflation steigen würde, die Preisstabilität sich also wieder dem Zwei-Prozent-Ziel annähern würde, dann müsste die Notenbank aus geldpolitischen Gründen ihre Anleihekäufe einstellen. Da die Preisstabilität für die EZB vor allen anderen Zielen steht, wäre die Entscheidung klar. Allerdings wären die Folgen politisch verwirrend: Die Firmen stünden ohne ihre sehr günstige Finanzierung da. Wie würden die Unternehmen das finden? Könnten die Demonstranten von Fridays for Future das verstehen?

Zweitens riskiert die Zentralbank Fehlgriffe: Denn bislang existiert kein allgemein anerkanntes Bewertungssystem in Sachen Klimafreundlichkeit für Firmen oder Anleihen. Gäbe – wieder ein hypothetisches Beispiel – ein Staat eine grüne Anleihe heraus, mit der er Klimaschutzprojekte anstoßen will, wer setzt dann den Stempel drauf, dass diese Anleihe auch wirklich klimafreundliche Produkte oder Dienstleistungen finanziert und nicht irgendeinen Unsinn, der nur als klimafreundlich verkauft wird? In Sachen Solvenz verlässt sich die EZB meist auf Ratingagenturen. Beim Klima aber existiert kein äquivalentes System, das ähnlich respektiert ist. Womöglich ist das künftig ein gutes Geschäft für Ratingagenturen, es ist aber auch kompliziert. Was genau ist Klimafreundlichkeit? Eigentlich ist es eine politische Aufgabe, das zu definieren. Aber davon sind wir weit entfernt. Denn es fehlen, insbesondere was Firmen angeht, ganz grundsätzliche Daten.