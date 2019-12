Erinnert sich jemand an Jürgen Rüttgers? Der CDU-Politiker war einmal Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und hat mit dem Spruch "Kinder statt Inder" für Aufregung gesorgt. Das ist jetzt fast zwanzig Jahre her und wie sehr sich die Zeiten geändert haben kann man daran erkennen, dass Angela Merkel gestern Abend Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft zum Fachkräftegipfel ins Kanzleramt bestellt hat. Ergebnis: Deutschland soll attraktiver für Fachkräfte aus dem Ausland werden.

Das ist auch dringend nötig. Denn was klar ist: Die Geburtenrate mag zwar leicht gestiegen sein, dennoch schreitet die Alterung der Gesellschaft voran. Deutschland wird auf ausländische Fachkräfte angewiesen sein, wenn trotz des demografischen Wandels der Wohlstand gesichert werden soll. Denn wer soll Maschinen entwickeln, Wohnhäuser bauen und Kranke pflegen, wenn die Alten es nicht mehr können und nicht genug Junge da sind?

In einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) vor dem Spitzentreffen gaben 56 Prozent der Firmen an, dass der Fachkräftemangel das größte Geschäftsrisiko darstelle. Deshalb ist es richtig, dass nun geprüft werden soll, wie Arbeitnehmer mit den benötigten Qualifikationen gezielt im Ausland angeworben werden können. Die rechtliche Grundlage dafür ist schon im Sommer mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz geschaffen worden. Es tritt im kommenden März in Kraft und erleichtert den Zuzug von ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit den entsprechenden Qualifikationen.

Auch eine Ausbildungsoffensive ist nötig

Doch wie immer in der Politik ist auch diese Maßnahme nicht unumstritten. So wird argumentiert, dass ausländische Fachkräfte den einheimischen Arbeitnehmern Konkurrenz machen und die Grenzen für ungehinderte Zuwanderung geöffnet werden sollen. Solche Ängste haben dazu beigetragen, dass Deutschland das Problem jahrelang nicht angepackt hat.

Damit die Regelung nun auf Akzeptanz trifft, müssen deshalb zwei Klippen umschifft werden. Die Fachkräfteoffensive darf erstens nicht dazu führen, dass die Arbeitnehmer im eigenen Land vernachlässigt werden. Sie muss einhergehen mit einer Ausbildungsoffensive und in einzelnen Branchen auch mit einer Lohnoffensive. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Firmen im Ausland Arbeitskräfte anwerben, weil sie in der Heimat ihre Leute nicht anständig bezahlen. Sonst wird aus dem Fachkräftezuwanderungsgesetz ein Arbeitnehmerverdrängungsgesetz.

Es ist zweitens zentral, die Fachkräftezuwanderung von der Flüchtlingszuwanderung strikt zu trennen. Die Aufnahme von Fachkräften dient der Absicherung nationaler Interessen. Man holt die Menschen ins Land, weil das Land sie braucht. Entsprechend orientieren sich die Zulassungskriterien streng am Bedarf. Die Aufnahme von Flüchtlingen hingegen ist ein humanitärer Akt, bei dem die ökonomische Leistungsfähigkeit der Geflüchteten keine Rolle spielen sollte. Aus Flüchtlingen können zwar – entsprechende Bildungsangebote und Aufenthaltsregeln vorausgesetzt – Facharbeiterinnen und Facharbeiter werden, die ihren Beitrag zur Wertschöpfung in Deutschland leisten. Aber die Motivation ist eine andere – und es wichtig, die beiden Migrationswege auseinanderzuhalten, schon um den Populisten keine unnötigen Angriffsflächen zu bieten.