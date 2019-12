Die Preise für Häuser und Wohnungen sind erneut gestiegen: Im dritten Quartal lagen sie um 4,9 Prozent höher im Vergleich zum selben Zeitraum 2018. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

Besonders stark betroffen seien Eigentumswohnungen (9 Prozent) sowie Ein- und Zweifamilienhäuser (7,5 Prozent) in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf. In anderen kreisfreien Großstädten ab 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern stiegen die Preise für Häuser um 7,8 Prozent, die Preise für Eigentumswohnungen um 5,8 Prozent.



In städtischen Kreisen außerhalb von kreisfreien Großstädten wurden Ein- und Zweifamilienhäuser um durchschnittlich 5,1 Prozent teurer und Eigentumswohnungen um 4,5 Prozent.



Als Gründe für den Anstieg werden häufig niedrige Zinsen, die gute Konjunktur, das Bevölkerungswachstum und teurer werdendes Bauland genannt. Zwischen 2008 und 2018 sind die Preise für Immobilien in Deutschland um fast 50 Prozent gestiegen, zeigen Daten des Statistisches Bundesamtes. Seit 2015 hat sich das Wachstum demnach noch beschleunigt. Auch dünn besiedelte Landkreise sind betroffen.

Besonders Immobilienbesitzer profitieren davon, sie werden nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) immer reicher. Das verstärke die Ungleichheit bei der Vermögensverteilung. In Deutschland besitzen demnach die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens (56 Prozent), während die ärmere Hälfte nur einen Anteil von 1,3 Prozent besitzt. Die Forscher des DIW führen dies auf ungleich verteilten Immobilienbesitz zurück: Menschen, die zwischen 1940 und 1950 geboren wurden, in Westdeutschland leben und eine Immobilie besitzen, verfügen im Schnitt über besonders viel Vermögen – und vererben es weiter.

Mieterinnen und Mieter hingegen schaffen es immer seltener, in eine eigene Immobilie zu ziehen. Eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt: In den Jahren 1998 bis 2002 lag die Zahl der sogenannten Ersterwerber noch bei durchschnittlich rund 700.000 Haushalten jährlich. In den Jahren 2013 bis 2017 waren es nur noch rund 450.000 Haushalte; 2016 und 2017 sank der Wert auf weniger als 400.000 pro Jahr. Vor allem junge Menschen fänden in Deutschland "faktisch kaum noch Zugang zum Wohneigentumsmarkt", heißt es in der IW-Studie. Der Anteil der Haushalte mit eigener Wohnung oder eigenem Haus liegt in Deutschland seit Jahren stabil bei etwa 45 Prozent, doch unter den Jungen ist die Quote zuletzt gesunken.