Applaus von Mieterseite, Entsetzen bei Vermietern: Die Pläne des rot-rot-grünen Senats, die Mieten in Deutschlands Hauptstadt zu deckeln, werden kontrovers diskutiert. Steffen Oberst ist Geschäftsführer einer kleinen Hausverwaltung in Berlin und kritisiert den Deckel. Er fordert von den Mietern, stärker gegen Wucher aktiv werden.



ZEIT ONLINE: Herr Oberst, Sie verwalten 35 Häuser in Berlin. Berlin hat angekündigt, die Mieten deckeln zu wollen. Was sagen denn Ihre Mieter dazu?



Steffen Oberst: Bislang habe ich noch keinerlei Rückmeldung bekommen.



ZEIT ONLINE: Keiner hat sich erkundigt, ob er nun die Miete reduzieren kann? Warum fragt da keiner nach?



Oberst: Das weiß ich nicht. Wir haben immer nach Mietspiegel vermietet. Seit dem Jahr 2015 gibt es außerdem in Berlin auch noch die Mietpreisbremse und klare Vorgaben für Neuvermietungen. Wir als Verwalter haben uns immer daran gehalten – auch wenn sich mancher Eigentümer vielleicht einen höheren Preis wünschen mag. Offenbar ist das Thema doch weniger groß als gedacht: In den vergangen fünf Jahren gab es gerade mal eine Verurteilung wegen Mietwuchers. Die Zahl der anhängigen Klageverfahren wegen Mietpreisüberhöhungen und damit Verstoß gegen die Mietpreisbremse lag, drei Jahre nach Inkrafttreten der Mietpreisbremse, bei gerade einmal 55 Stück in ganz Berlin.



ZEIT ONLINE: Vielleicht ist die Zahl auch so gering, weil Mieter eine Klage scheuen?



Oberst: Wir rechnen immer damit, dass Mieter nachfragen: Wie kommt ihr eigentlich auf eine Miete von zehn Euro pro Quadratmeter? Das Recht haben sie ja – und deswegen haben wir immer nach Mietspiegel berechnet. Aber es zeigt sich eben auch: Die Mieter sind zu passiv. Der Gesetzgeber gewährt ihnen ausdrücklich die Möglichkeit, nach Vertragsunterzeichnung nachzufragen, wie sich die Miete zusammensetzt. Daraus darf ihnen auch überhaupt kein Schaden entstehen. Aber kaum einer macht das.



ZEIT ONLINE: Auch nach einer Vertragsunterzeichnung scheut jeder den Streit. Man ist doch heilfroh, endlich in einer neuen Wohnung zu sitzen.



Oberst: Aber die Mieter können teilweise bis zu ein ein paar hundert Euro monatlich einsparen. Und auf die haben sie rechtlich einen Anspruch. Und wenn sie da nicht nachhaken, finde ich das passiv.



Ich weiß nicht, woher die Angst vor Schikane kommt.

ZEIT ONLINE: Zahlreiche spektakuläre Fälle von Schikane schrecken die Mieter sicherlich auch ab.



Oberst: Natürlich sagen viele, sie wollen keinen Ärger mit dem Hausbesitzer und hätten Angst vor Schikane. Aber ich kann nur sagen: Ich weiß nicht, woher das kommt. Wir als Verwalter haben kein Interesse daran. Wir sitzen ja selbst zwischen allen Stühlen: zwischen dem Eigentümer oder gar der Eigentümergemeinschaft, den Mietern, den Handwerkern, den Dienstleistern. Und am Ende müssen wir als Hausverwalter haften, wenn gegen geltendes Gesetz verstoßen wird.



ZEIT ONLINE: Glauben Sie, dass die Mieter ausreichend über ihre Rechte informiert sind?



Oberst: Unsere Mieter sind zu einem großen Teil sehr gut informiert. 25 bis 30 Prozent sind im Mieterverein, haben eine Rechtsschutzversicherung oder schließen sich mit anderen Mietern zusammen. Unsere Mieter wissen sehr gut über ihre Rechte Bescheid.



ZEIT ONLINE: Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Eigentümern? Freuen die sich über jeden zusätzlichen Prozentpunkt Rendite?



Oberst: 95 Prozent unserer Eigentümer sagen: Kalkuliert die Miete auf Basis des Mietspiegels. Denen geht es nicht um die Aktivierung jedes letzten Sondermerkmals, um noch mehr Miete herauszuschlagen. Unsere Durchschnittsmieten in den verwalteten Häusern rangieren pro Quadratmeter zwischen 6,46 Euro und 8,25 Euro netto kalt. Das ist natürlich mehr als der Mietspiegel-Mittelpreis für die jeweilige Wohnadresse, aber da sind Gewerbemieten zum Teil miteingerechnet, die es in den Häusern gibt.



ZEIT ONLINE: Hat der Mietendeckel im Vergleich zur Mietpreisbremse irgendwelche Vorteile für Sie?



Oberst: Nein, keinen einzigen. Ich fand den Mietspiegel ein super Instrument, weil er auch die Entwicklung Berlins wiedergespiegelt hat: Lärmbelastungen von Straßen und Wohnlagenänderungen. Und er bildet natürlich die Aufwertungsdynamik wieder. Nehmen Sie etwa den Prenzlauer Berg rund um den Kollwitzplatz, der eine rasante Aufwertung erlebt hat. Beim geplanten Mietendeckel werden dort jetzt auf die maximal möglichen 6,75 Euro je Quadratmeter noch 72 Cent aufgeschlagen – und nicht 28 Cent oder 9 Cent für einfache oder mittlere Lage abgezogen wie in vergleichbaren Lagen in Schöneberg und Kreuzberg.