Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Freunden zum Weihnachtsgansessen verabredet (für die Veganer hier meinetwegen auch zum Weihnachtstofuessen). Die Mahlzeit ist schmackhaft, der Abend gelungen. Es muss natürlich am Ende auch bezahlt werden, mit 30 Euro sind Sie dabei.



Würden Sie zu Hause ihrem Partner erzählen, dass Sie gerade eben um 30 Euro enteignet worden sind? Wahrscheinlich nicht. Für die 30 Euro haben sie eine Gegenleistung erhalten: die Gans oder den Tofu.

Aber genau so wird in der Debatte über die Minuszinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) argumentiert. Wenn die neue Notenbankchefin Christine Lagarde heute ihre erste Pressekonferenz abhält, wird wieder davon die Rede sein, dass das Geld auf dem Sparbuch nichts mehr abwirft und die Lebensversicherung weniger wert ist als früher. Was dabei in Vergessenheit gerät: Deutschland erlebt gerade eine der längsten Aufschwungphasen seiner Geschichte: Seit mehr als zehn Jahren wächst die Wirtschaft praktisch ununterbrochen. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie zuvor seit der Wiedervereinigung. Die Steuereinnahmen steigen, die Renten auch. Inzwischen ziehen sogar die Löhne von Menschen mit niedrigem Einkommen an. Und auch wenn die Konjunkturaussichten sich zuletzt etwas eingetrübt haben, spricht derzeit wenig für eine große Krise.

Ein guter Deal für die meisten Menschen

Um im Bild zu bleiben: Für den Zinsverlust haben wir eine saftige Gans auf den Tisch bekommen. Für die meisten Menschen ist das ein guter Deal, denn die unteren 40 Prozent haben ohnehin kaum Ersparnisse. So wird das offenbar auch empfunden. Wie aus dem aktuellen Glücksatlas der Deutschen Post hervorgeht, ist die Lebenszufriedenheit der Deutschen so hoch wie nie zuvor. Sie liegt bei 7,14 Punkten auf einer Skala von null bis zehn und damit noch einmal um 0,09 Punkte über dem Vorjahreswert. Grund dafür seien "die anhaltend gute Beschäftigungslage und die positive Entwicklung der Haushaltseinkommen", heißt es in der Studie, die auf wissenschaftlichen Erhebungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Demoskopie Allensbach basiert.

Es ist ja auch so, dass die meisten Horrorgeschichten über die Niedrigzinsen genau das sind: Horrorgeschichten. Der Vorwurf etwa, das billige Geld führe unweigerlich zu einer Zombifizierung der Wirtschaft, weil unproduktive Unternehmen durch Kredite künstlich am Leben gehalten werden, erweist sich bei näherer Betrachtung zumindest als überprüfungsbedürftig. Man könnte nämlich auch andersherum argumentieren, dass gerade junge innovative Firmen vom Zugang zu Kapital profitieren. In Argentinien beträgt der Leitzins mehr als 60 Prozent. Die argentinischen Unternehmen sind nicht als sonderlich produktiv aufgefallen. Nicht wirklich empirisch abgesichert ist auch die oft aufgestellte Behauptung, niedrige Zinsen würden die Mieten nach oben treiben. Interessanterweise ist der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltseinkommen heute niedriger als vor zehn Jahren.

Damit soll nicht gesagt sein, dass niedrige Zinsen keine unerwünschten Nebenwirkungen haben. Natürlich haben sie die. Aber in der Zinsdebatte werden nur die Nachteile thematisiert, nicht die möglichen Vorteile. Daran krankt sie. In der Schweiz sind übrigens die Zinsen noch niedriger als in Deutschland. Eine vergleichbare Debatte über die Enteignung des Schweizer Sparers findet dort nicht statt. Das hat womöglich damit zu tun, dass die Schweizer Notenbank das Zinsniveau festlegt und nicht die Europäische Zentralbank. Damit ist das Thema uninteressant für Populisten, für die das Zinsniveau letztlich nur ein Mittel ist, um nationalistische Ressentiments gegen europäische Institutionen zu schüren.

Niedrige Zinsen helfen die Kosten für den Klimawandel aufzubringen

Wie auch immer: Es ist unwahrscheinlich, dass sich das Zinsniveau so schnell ändert. Es wird viel stärker durch weltwirtschaftliche Megatrends wie die Alterung der Bevölkerung oder die Digitalisierung bestimmt als durch Entscheidungen der Zentralbank. Es wäre deshalb an der Zeit, die niedrigen Zinsen als Chance, und nicht als Bedrohung wahrzunehmen. Sie helfen dabei, die gewaltigen Transformationsleistungen finanziell zu stemmen, die es angesichts Klimawandels und eben dieser Megatrends zu erbringen gilt.

Man könnte es gewissermaßen als einen historischen Glücksfall bezeichnen, dass günstige Finanzierungsbedingungen und gewaltige Investitionsnotwendigkeiten zusammenfallen. Die Kritiker der niedrigen Zinsen argumentieren oft, dass der Markt nicht mehr funktionieren könne, weil das Kapital keinen Preis mehr habe. Das ist nicht korrekt. Der Markt funktioniert und er signalisiert, dass Kapital im Überfluss vorhanden ist. Anders gesagt: Das Geld ist billig und es gibt viel zu tun. Packen wir es an!