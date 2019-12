Der Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 geht in die nächste Runde. US-Präsident Donald Trump hat Sanktionen gegen den Bau der umstrittenen Pipeline in Kraft gesetzt. Er unterzeichnete am Abend auf einer Luftwaffenbasis bei Washington den neuen Verteidigungshaushalt, in dem die Strafmaßnahmen enthalten sind. Der Haushalt hat ein Volumen von 738 Milliarden Dollar. Senat und Repräsentantenhaus hatten dem Budget und den Sanktionen bereits zugestimmt.

Die Maßnahmen gehören zum "Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit" und betreffen vor allem Firmen und Eigner der hochspezialisierten Schiffe, mit denen die Rohre durch die Ostsee verlegt werden. Zu den Maßnahmen gehören Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögen in den USA. Die USA wollen so die Fertigstellung von Nord Stream 2 kurz vor Abschluss der Arbeiten noch verhindern. Der Kreml geht zwar nicht davon aus, dass die Fertigstellung noch zu stoppen ist. Die Sanktionen könnten das Projekt aber immerhin verzögern.

Pipelinespezialist unterbricht Arbeit in der Ostsee

Der Schweizer Konzern Allseas setzte angesichts der drohenden Sanktionen seine Arbeit an der Pipeline vorerst aus. Das Unternehmen, das für die Verlegung von Rohren zuständig ist, arbeitet an einer der letzten Strecken in dänischen Gewässern. Nach Angaben des Nord-Stream-2-Konsortiums wurden bisher mehr als 2100 Kilometer des Doppelstrangs in der Ostsee verlegt, etwa 300 Kilometer fehlen noch.



Zwei republikanische US-Senatoren hatten Allseas zuvor zum Stopp der Arbeiten aufgefordert. Sollte die Firma "auch nur für einen einzigen Tag" nach Unterzeichnung des US-Sanktionsgesetzes weiterarbeiten, drohten ihr "potenziell vernichtende rechtliche und wirtschaftliche Sanktionen", hieß es in einem Brief von Ron Johnson und Ted Cruz, der das Gesetz eingebracht hatte, an Allseas-Chef Edward Heerema. Allseas kündigte daraufhin am Morgen auf der Firmenwebseite an, das Projekt zu unterbrechen. Man plane, die Arbeiten im Einklang mit der Gesetzgebung wieder aufzunehmen und erwarte Orientierungshilfe der zuständigen US-Behörde.



Nord Stream 2 und die Sanktionspläne der USA sorgen seit geraumer Zeit für Streit zwischen Washington und Berlin. Die USA argumentieren, dass sich Europa mit der Pipeline von russischen Lieferungen abhängig mache. Zugleich wollen sie eigenes Erdgas nach Europa verkaufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte angekündigt, eine harte Haltung im Streit einnehmen zu wollen, Gegensanktionen jedoch abgelehnt.



Auf Kritik stößt das vom russischen Gazprom-Konzern angeführte Projekt Nord Stream 2 aber auch in Teilen Europas. Befürchtet wird vor allem eine Schwächung alternativer Pipelines und traditioneller Transitländer, etwa der Ukraine. Befürworter der Pipeline argumentieren, sie erhöhe die Energiesicherheit in Europa und sorge für günstige Energiepreise – auch im Vergleich zum teureren Flüssiggas aus den USA.



SPD kritisiert "erpresserische Methoden"

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die US-Sanktionen in der Nachrt kritisiert. Der US-Kongress habe mit seinem Beschluss bereits erheblich in die energiepolitische Souveränität der Europäischen Union eingegriffen, sagte Mützenich. Die Inkraftsetzung des Gesetzes werde das transatlantische Verhältnis weiter belasten.

"Dass Präsident Trump seine Unterschrift mit der medienwirksamen Zurschaustellung militärischer Stärke auf einem Luftwaffenstützpunkt inszeniert, ist völlig unangemessen", sagte Mützenich. "Die EU und Deutschland sind für Trump offenbar keine verbündeten Partner, sondern tributpflichtige Vasallen." Eigenständigkeit werde sanktioniert. "Diesen erpresserischen Methoden werden wir uns nicht beugen", so der SPD-Fraktionschef.



Das Bundeswirtschaftsministerium hatte bereits nach der Entscheidung des Repräsentantenhauses mit "Bedauern" auf die Entscheidung reagiert. "Unsere Haltung zu extraterritorialen Sanktionen ist klar: Wir lehnen diese ab", sagte eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Deutlicher fiel die Kritik von Außenminister Heiko Maas (SPD) aus: "Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA".



Die Route von Nord Stream 2 verläuft in weiten Teilen parallel zur bereits bestehenden Pipeline Nord Stream und soll unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Startpunkt ist die russischen Ostseeküste westlich von St. Petersburg, Ziel ist Lubmin in der Nähe von Greifswald.