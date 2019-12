Das Bundeswirtschaftsministerium hat mit "Bedauern" auf die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses zu Sanktionen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 reagiert. Eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte, das Haus beobachte nun genau, wie der US-Senat sich verhalte. "Unsere Haltung zu extraterritorialen Sanktionen ist klar: Wir lehnen diese ab."

Das US-Repräsentantenhaus hatte am Mittwoch Sanktionen gegen jene Unternehmen und Einzelpersonen auf den Weg gebracht, die sich am Bau der 1.200 Kilometer langen Pipeline von Russland bis nach Deutschland beteiligen. Die geplanten Strafmaßnahmen wurden von der Kongresskammer als Teil eines breit angelegten Gesetzentwurfs zum Verteidigungsetat verabschiedet. Das Gesetz muss noch vom Senat gebilligt werden, anschließend wird es Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung vorgelegt. Seine Zustimmung gilt als sicher.

Eigentlich sollte die Pipeline ab dem kommenden Jahr Erdgas aus Russland unter Umgehung Polens und der Ukraine nach Deutschland liefern. Die Regierung in Kiew befürchtet, dass dadurch Einnahmen für den Transport russischen Gases in die Europäische Union in Milliardenhöhe verloren gehen könnten – entsprechend positiv reagierte man dort auf die Entscheidung aus Washington. "Gute Nachrichten aus den Vereinigten Staaten", twitterte Regierungschef Alexej Gontscharuk. Das Büro von Staatschef Wolodymyr Selenskyj teilte mit, Nord Stream 2 sei ein "politisches Projekt, das die Energiesicherheit von Europa unterminiere".



Dem widersprach der Vorsitzende der deutsch-russischen Außenhandelskammer (AHK). Nord Stream 2 erhöhe die Energiesicherheit in Europa und sorge für günstige Energiepreise auch im Vergleich zum teureren Flüssiggas aus den USA, hieß es in einer Erklärung von Matthias Schepp. Die neuen Sanktionen hätten nur ein Ziel: den Verkauf dieses Flüssiggases nach Europa befördern. Die Bundesregierung sollte Gegenmaßnahmen ergreifen. "Es ist an der Zeit, dass Berlin und Brüssel eine klare politische Position beziehen und mit gezielten Gegenmaßnahmen antworten. Auf dem Spiel steht die energiepolitische Unabhängigkeit Europas."

Nicht äußern wollte sich der Pipeline-Betreiber selbst, ein Konsortium, das vom russischen Gazprom-Konzern angeführt wird. "Uns sind die politischen Debatten sowie die Gesetzesinitiativen im US-Kongress bekannt", teilte ein Sprecher der Nord Stream 2 AG im schweizerischen Zug mit. "Wir können uns zu etwaigen Auswirkungen auf unser Projekt nicht äußern." Betroffen sind auch die deutschen Unternehmen Uniper und Wintershall.