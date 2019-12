Russland hat offenbar ein Spezialschiff zur Verlegung von Pipelines gefunden, um den letzten Rest der Erdgas-Leitung Nord Stream 2 fertigstellen zu können. Wie die russische Tageszeitung Kommersant berichtet, habe dies der russische Präsident Wladimir Putin am späten Mittwochabend hochrangigen Geschäftsleuten gesagt.

Wegen der von den USA verhängten Sanktion werde sich die Fertigstellung der Pipeline dabei um mehrere Monate verzögern. Der russische Energie-Konzern Gazprom hatte 2016 ein Spezialschiff zur Pipeline-Verlegung gekauft. Sein Heimathafen ist Daten des Unternehmens Refinitiv zufolge Nachodka an der russischen Pazifikküste. Nach Angaben der russischen Staatszeitung Rossijskaja gaseta handelt es sich bei dem Schiff um die Akademik Tscherski, die einen Monat in die Ostsee brauchen würde. Die sich näher befindliche, im deutschen Ostseehafen Sassnitz auf Rügen liegende Fortuna ist nach russischen Angaben nur in ufernahen Zonen einsetzbar, nicht aber in den Tiefen der Ostsee.

Von der Ostseepipeline zwischen Russland und Deutschland fehlen dem Bau-Konsortium zufolge noch 160 Kilometer. Die USA haben im Zusammenhang mit dem Projekt Sanktionen gegen die am Bau beteiligten Firmen angekündigt. Der für die Verlegung der Leitung bislang verantwortliche schweizerisch-niederländische Konzern Allseas hat seine Arbeit deswegen ausgesetzt. Die US-Regierung argumentiert, Europa und insbesondere Deutschland machten sich abhängig von russischem Gas. Allerdings könnten auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle für die Sanktionen spielen. Russlands Regierung, aber auch die deutsche Bundesregierung kritisierten die Sanktionen.