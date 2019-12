Russland hat die vom US-Senat gebilligten Sanktionen im Zusammenhang mit dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 kritisiert. Diese Strafmaßnahmen verstießen gegen das Völkerrecht und seien ein Beispiel für unfairen Wettbewerb, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. "Wir erwarten, dass dieses Projekt vollendet wird", forderte er. Auf die Frage, ob die vom US-Kongress beschlossenen Sanktionen die Leitung noch verhindern könnten, antwortete er mit Nein.

Die Gaspipeline Nord Stream 2 gilt als weitgehend fertiggestellt. Es ist die zweite Ostsee-Pipeline zwischen Russland und Deutschland. Hinter dem Projekt steht der russische Staatskonzern Gazprom, der die Hälfte der geplanten Gesamtkosten von 9,5 Milliarden Euro stemmen soll. Die andere Hälfte finanzieren fünf europäische Energieunternehmen, darunter Wintershall Dea, OMV sowie Royal Dutch Shell und die französische Engie.

Nach Angaben des Betreiberkonsortiums wurden für die Pipeline, die vom kommenden Jahr an Gas von Russland nach Deutschland liefern soll, bereits mehr als 2.100 Kilometer Doppelstrangrohre in der Ostsee verlegt. Es fehlt noch eine Strecke von etwa 300 Kilometern in dänischen Gewässern, um die sich das schweizerisch-niederländische Unternehmen Allseas kümmern soll. Die Firma könnte unmittelbar von US-Sanktionen betroffen sein, wenn das Vorhaben nicht in einer Übergangszeit von 30 Tagen nach Inkrafttreten des Sanktionsgesetzes vollendet wird.

"Künstliche US-Dominanz in Europa"

Das Gesetz hatte nach dem US-Repräsentantenhaus auch der Senat beschlossen. Ziel sind Firmen, die am Verlegen der Gaspipeline beteiligt sind, sowie deren Eigner. Als Strafmaßnahmen vorgesehen sind Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögen in den USA. Präsident Donald Trump muss die Sanktionen im "Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit" nun noch mit seiner Unterschrift bewilligen.

Der Kreml-Sprecher sieht darin vor allem ein ideales Beispiel für den "gewissenlosen Eigennutz" der Vereinigten Staaten. Europa solle so dazu gezwungen werden, ein teureres Produkt zu kaufen – nämlich Flüssiggas aus den USA statt Gas aus Russland. Er warf den USA einen Verstoß gegen internationales Recht und eine "Ausweitung ihrer künstlichen Dominanz auf den europäischen Markt" vor. "Solche Handlungen gefallen weder Moskau noch den europäischen Hauptstädten; sie gefallen weder Berlin noch Paris", sagte Peskow.