Die Organisation Erdöl exportierender Staaten (Opec) hat mit Russland und weiteren neun Partnerländern eine schärfere Drosselung der Erdölproduktion beschlossen, als zuvor erwartet wurde. Die insgesamt 24 Länder der erweiterten Runde mit dem Namen "Opec+" wollen in den kommenden Monaten 500.000 Barrel (je 159 Liter) Öl pro Tag weniger produzieren als derzeit. Vor allem die einflussreichen Mitgliedsländer Russland und Saudi-Arabien stehen dahinter. Nach Bekanntgabe der Vereinbarung ist der Ölpreis, je nach Sorte, um anderthalb bis zwei Prozent gestiegen. Wie bei den Gesprächen in Wien vereinbart, soll die Kürzung am 1. Januar 2020 in Kraft treten.

Bereits vor einem Jahr hatten sich die "Opec+"-Staaten auf eine Produktionskürzung von 1,2 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich zum Oktober 2018 geeinigt und sie später verlängert. Zuletzt produzierten die Mitglieds- und Partnerländer sogar rund 1,6 Millionen Barrel pro Tag weniger, weil vor allem Saudi-Arabien seine Zusagen übererfüllt hatte. Mit dem neuen Deal will die Opec+ nun 2,1 Millionen Barrel Öl weniger pro Tag produzieren als im Oktober 2018. 1,7 Millionen Barrel wurden unter den Mitgliedsstaaten aufgeteilt, die restliche Kürzungsmenge von 400.000 Barrel bringen derweil nur einige Staaten, vor allem Saudi-Arabien, freiwillig auf.

Vor allem Saudi-Arabien ist an hohen Ölpreisen interessiert

Experten zufolge könnte sich der Preiseffekt jedoch schon bald wieder abschwächen. Weil die Nachfrage nach Opec-Öl im ersten Halbjahr 2020 sinken werde, könne nicht sicher mit dauerhaft höheren Preisen gerechnet werden. So nannten Analysten der Commerzbank die Kürzung der Fördermenge um 1,7 Millionen Barrel täglich im Vergleich zum Oktober 2018 "unzureichend". Selbst mit der nun größeren Drosselung produzieren die Opec-Länder zu viel Öl: Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) werden im ersten Halbjahr 2020 28,3 Millionen Barrel Opec-Öl am Tag benötigt. Das Kartell produziert derzeit nach eigenen Angaben 29,7 Millionen Barrel täglich. Das entspricht knapp 40 Prozent der weltweiten Ölproduktion.

Vor allem Saudi-Arabien war zuletzt an höheren Ölpreisen interessiert, da der Staatshaushalt des Landes stark von den Einnahmen aus dem Ölexport abhängt: Nach Angaben des Wirtschaftsmagazins Forbes stammten zuletzt 87 Prozent der Staatseinnahmen des Königreiches aus der Ölwirtschaft. Bei den Gesprächen in Wien hat auch der Börsengang des saudischen Staatsunternehmens Saudi Aramco eine Rolle gespielt.

In wenigen Tagen geht Saudi Aramco an die Börse

Saudi Aramco ist der weltweit zweitgrößte Ölproduzent, der Börsengang könnte der größte in der Geschichte werden. Wenn am kommenden Mittwoch die Aktien der Firma erstmals an der Wertpapierbörse Saudi-Arabiens gehandelt werden, könnte der Konzern 25 Milliarden US-Dollar mit ihrem Verkauf verdienen. Insgesamt bewerten Analysten Saudi Aramcos Wert auf 1,6 Billionen US-Dollar, was zwar weit unter der Selbsteinschätzung der Firma von zwei Billionen Dollar liegt, sie aber dennoch zum wertvollsten Unternehmen der Welt machen würde.

Der Abschlusserklärung zufolge wollen die Opec-Länder und ihre Partner am 6. März kommenden Jahres erneut zu einem Sondertreffen zusammenkommen. Bereits seit 2017 versucht das Ölkartell, über Produktionsbremsen den Ölpreis zu erhöhen. Grund ist die wachsende Förderung von Schiefergas in den USA, die den weltweiten Ölpreis in den vergangenen Jahren sinken ließ.