Servando Serrano lächelt, wenn er von seinen Pistazienbäumen spricht. "Dieser Baum ist ein wahres Wunderwerk", schwärmt der 67-Jährige mit dem weißen Vollbart. "Er wächst auf einem Stein, verträgt die langen heißen Sommer und schützt durch seine langen Wurzeln noch das Erdreich vor Erosion." Die ideale Antwort auf den Klimawandel und den Wassermangel in der Region, sagt der Kleinbauer aus dem Dorf Argamasilla de Alba und schneidet an seinen Bäumchen ein paar Triebe ab. Im nächsten Sommer will er die Terpentinpistazien, die auf seinem schmalen Grundstück entlang einer Landstraße stehen, veredeln, damit sie Früchte tragen.



Die Landwirte aus der Region Castilla La Mancha im Zentrum Spaniens leiden schon jetzt unter einem Phänomen, das nach Befürchtungen der UN bald "Großteilen der Iberischen Halbinsel" droht: die Desertifikation, die Versteppung. Jahrzehntelange intensive Agrarwirtschaft hat den Boden ausgelaugt, das Wasser ist rar geworden. Dazu kommt der Klimawandel. Bis 2040 könnte die Temperatur in manchen Regionen des Mittelmeerraums um 3,8 Grad steigen, so eine Studie der Union fürs Mittelmeer.



Bereits jetzt ist es in der Region Castilla La Mancha um 1,4 Grad Celsius wärmer. Die Frühjahrsniederschläge sind seltener und unregelmäßiger. Wenn es regnet, dann oft so stark, dass das Wasser zum Sturzbach wird. Steigende Temperaturen und Wassermangel: Für eine Region, deren Lebensgrundlage die Landwirtschaft ist, ist das eine fatale Mischung. Und Servando Serrano gehört zu der Handvoll Menschen, die aus beiden ihre Lehren gezogen haben und es besser und anders wollen.



Einst gab es Wasser im Überfluss

"In der gesamten Region gibt es keine Pistazien, die ökologischer und nachhaltiger sind als meine", lacht Serrano verschmitzt und schiebt seine Schirmmütze in den Nacken. Eine Ökozertifizierung hat er nicht, aber für die vier Hektar Familienerbe, die er bewirtschaftet, sei das auch nicht notwendig: "Mir reicht, zu wissen, dass ich das Richtige tue." Zwischen seinen Bäumchen wuchert wild das Gras. Den Brunnen, der zu seinem Grundstück gehört, hat er schon seit Monaten nicht mehr benutzt. "Das Wasser ist unsere Lebensgrundlage, gerade deswegen müssen wir sie schonen!"



Überall in der Mancha sieht man solche Brunnenschuppen, mal steht ein Dieselmotor davor, mal werden sie von einer Photovoltaikanlage überdacht. Mit ihnen holen Kastiliens Landwirte seit über 80 Jahren Wasser aus der Erde – so viel, dass das 5.500 Quadratkilometer große, unterirdische Grundwasserreservoir Acuifer 23 seit 1994 als "überausgebeutet" gilt.



Servando Serrano, Kleinbauer aus dem Dorf Argamasilla de Alba © Julia Macher

Dabei gab es in der Region einst Wasser im Überfluss. In großen Serpentinen schlängelte sich der Guadiana mit seinen Zu- und Nebenflüssen von hier aus westwärts und schuf eine Lagunenlandschaft, die zu den größten Europas zählte. Heute ist das Bett an vielen Stellen nur noch als Vertiefung zu erkennen. Wie in einem Flickenteppich in Beige- und Brauntönen reihen sich Ackerflächen und Brachland aneinander. Selbst durstige Getreidesorten wie Mais wurden jahrzehntelang angepflanzt und im Hochsommer üppig beregnet. Inzwischen ist das System reglementiert. Statt Getreide wurden Bäume angepflanzt, die auch im Trockenanbau gedeihen: Oliven, Wein. Und eben vor allem: Pistazien, Pistazien, Pistazien.



Allein 2019 ist in Castilla La Mancha die Anbaufläche für die handelsüblichen Pistaziensorten Kerman, Larnaka und Sirera Jahr um 8.000 Hektar gewachsen, 30.000 Hektar sind es inzwischen in ganz Spanien. Die Steinfrucht ist für den Landwirt um ein Vielfaches rentabler als Oliven oder Wein. Ihre biologischen Eigenschaften passen perfekt zum sich ändernden Klima in Zentralspanien. Dazu hält sie besser als andere Bäume die Bodenfeuchte. Das schützt vor Versteppung. Eine Win-win-Situation in jeder Hinsicht also. Oder?