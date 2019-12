Nach langen Verhandlungen ist der erste Teil eines umfassenden Handelsabkommens mit China nach US-Angaben unterschriftsreif. Das sogenannte Phase-Eins-Abkommen solle am 15. Januar im Weißen Haus unterzeichnet werden, twitterte Präsident Donald Trump. Es ist das erste Mal, dass eine der Streitparteien einen konkreten Termin für die Unterschrift unter der Vereinbarung angekündigt hat.

Beide Seiten hatten Mitte Dezember mitgeteilt, sich nach langem Ringen auf ein erstes Handelsabkommen verständigt zu haben. Nach US-Angaben verpflichtet sich China darin, geistiges Eigentum zu schützen, und die Importe aus den USA um 200 Milliarden US-Dollar über zwei Jahre zu erhöhen. Davon sollen jährlich 40 Milliarden Dollar für US-Agrarprodukte ausgegeben werden. Die Landwirte sind eine wichtige Gruppe für Trump mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im November. Trump senkt im Gegenzug einige Zölle und verzichtete auf neue Importzölle. Zudem soll es auch Vereinbarungen zum Technologietransfer und Wechselkurse geben.



Die Regierung in Peking werde für die Unterzeichnung einen ranghohen Vertreter nach Washington schicken, sagte Trump. Er werde zu einem späteren Zeitpunkt nach Peking reisen, um ein zweites Folgeabkommen auszuhandeln. Beobachter gehen davon aus, dass der Abschluss eines zweiten Abkommens angesichts der noch ausstehenden komplexen Themen sehr schwierig werden dürfte.

Trump hatte bereits im Oktober eine Teileinigung in dem Handelskonflikt verkündet, der seit eineinhalb Jahren läuft. Ein Vertrag sollte im November unterschrieben werden. Dazu kam es allerdings nicht.

Die USA befinden sich mit China seit rund anderthalb Jahren in einem Handelsstreit, der auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht. Trump wirft China unfaire Handelspraktiken zulasten von US-Unternehmen und den Diebstahl geistigen Eigentums vor. Er erhob daraufhin Zölle, die er als Strafmaßnahme bezeichnete. Die Regierung in Peking reagierte mit Gegenzöllen.