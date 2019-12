Eine neue Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft verkündet die frohe Botschaft, die Ungleichheit der Vermögen in Deutschland sei gesunken und es gebe kein Problem mit der Vermögensungleichheit. Das wäre erfreulich, aber stimmt das so? Vier Punkte sind wichtig für eine differenzierte Analyse.

Erstens ist der Zeitpunkt entscheidend, ab dem die Entwicklung der Ungleichheit betrachtet wird. Und hier gilt: Nicht in jedem einzelnen Jahr steigt die Vermögensungleichheit, aber der langfristige Trend seit 1993 bis heute zeigt einen deutlichen Anstieg. Die Kritiker nehmen gerne jedoch die Nullerjahre als Referenzzeitpunkt und finden, dass seitdem die Ungleichheit bei Vermögen nicht oder nur geringfügig gestiegen ist.

Das Problem daran ist nur, dass Anfang der Nullerjahre Deutschland in der Krise steckte: Mehr als fünf Millionen Menschen waren arbeitslos und die deutsche Wirtschaft lag am Boden. Vergleicht man die heutige Vermögensungleichheit mit derjenigen in einem Krisenjahr, kann man zu dem Schluss kommen, die Ungleichheit habe nicht zugenommen.

Der zweite Punkt betrifft das Standardmaß zur Messung von Ungleichheit. Der häufig und auch in der Studie vom IW Köln verwendete Indikator basiert auf dem Gini, also der Verteilung über alle Haushalte hinweg. Die Autoren der IW-Studie ignorieren jedoch dabei, dass die unteren 40 Prozent nach wie vor praktisch kein Vermögen haben und sich daran auch in den letzten Jahrzehnten nicht viel geändert hat. Gleichzeitig ist das Vermögen der sehr Reichen kaum zu erfassen. So betont auch die Bundesbank in ihrer Studie, dass man die leichte Abnahme des Ginis zwischen 2014 und 2017 nicht als einen Rückgang der Ungleichheit interpretieren sollte, da man in der Studie weniger Hochvermögende hatte und somit die wirkliche Ungleichheit unterschätzt. Der Gini ist also nur bedingt aussagekräftig.

Der dritte Punkt betrifft die Interpretation: Kann man es wirklich als Erfolg werten, dass während des Wirtschaftsbooms und Beschäftigungswunders der letzten zehn Jahre die Ungleichheit der privaten Vermögen in Deutschland lediglich konstant geblieben ist? Viele Millionen Menschen – vor allem Geringqualifizierte und Menschen mit geringem Einkommen – haben in den letzten zehn Jahren Arbeit gefunden. Aber trotzdem reichte diese Entwicklung nicht aus, es ihnen zu ermöglichen, zu sparen und selbst private Vorsorge zu betreiben.

Dies ist letztlich auch das Resultat eines riesigen Niedriglohnsektors, in dem zuletzt 22 Prozent der deutschen Beschäftigten weniger als 10,80 Euro Stundenlohn (zwei Drittel des Median-Stundenlohns) verdienen, also zu wenig, um davon etwas sparen zu können. Kurzum, angesichts des Wirtschaftsbooms der letzten zehn Jahre ist die Tatsache, dass die Vermögensungleichheit nicht gesunken ist, eher ein Misserfolg.

Der internationale Vergleich ist ein weiteres Element, um die Ungleichheit der Vermögen in Deutschland einschätzen zu können. Und hier ist das Bild für Deutschland nicht gerade schmeichelhaft: Gemessen am Gini weist Deutschland innerhalb des Euroraums neben Lettland und Irland die höchste Vermögensungleichheit auf.