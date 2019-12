Die USA, China und Deutschland profitieren am stärksten von der Welthandelsorganisation WTO. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Demnach erzielten die drei größten Exportländer der Welt durch ihre Mitgliedschaft in der Organisation die mit Abstand größten Einkommensgewinne. Der Studie zufolge profitierte Deutschland im Jahr 2016 von Einnahmen in Höhe von etwa 66 Milliarden US-Dollar. Nur die USA (87 Milliarden Dollar) und China (86 Milliarden Dollar) generierten noch mehr Einnahmen.



Für die Studie berechnete eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Wohlstandseffekte einer WTO-Mitgliedschaft für 180 Länder weltweit – darunter auch alle 164 WTO-Mitgliedsstaaten. Dabei wurden für die Berechnungen für jedes Land sowohl interne als auch externe Handelsflüsse berücksichtigt, die aus der WTO-Mitgliedschaft resultieren.



Laut der Studie lohnt sich die Mitgliedschaft in der Organisation für die meisten Länder. Von 1980 bis 2016 seien die nominalen Exporte in WTO-Mitgliedsländern um 14 Prozent gewachsen. Nicht-Mitglieder hätten dagegen Wohlstandseinbußen und einen Exportrückgang zu verzeichnen. So gingen den Autoren zufolge die nominalen Exporte in Nicht-WTO-Ländern im selben Zeitraum um 5,5 Prozent zurück.



Profiteure sind auch Mexiko und Südkorea

Laut der Analyse profitieren vor allem export- und produktionsstarke Nationen von ihrer WTO-Mitgliedschaft. Das gilt neben den USA und Deutschland demnach auch für Südkorea (rund 31 Milliarden Dollar Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes), aber auch für Mexiko (rund 58 Milliarden Dollar).

Christian Bluth, Handelsexperte der Bertelsmann Stiftung, hob die Bedeutung der Handelsorganisation hervor. "Die WTO ist das Betriebssystem der Weltwirtschaft, das täglich dafür sorgt, das Waren und Dienstleistungen in einer stabilen, regelbasierten Umgebung zirkulieren können". Weltweit habe die WTO 2016 einen Wohlstandszuwachs von rund 855 Milliarden US-Dollar geschaffen. Dies entspreche in etwa einem Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes.

Experten fordern Reformen

Besonders im Zusammenhang mit der Beilegung von Handelskonflikten ist die Bedeutung der Organisation jedoch zuletzt geschwunden. Seit Anfang Dezember können Zollkonflikte, etwa solche wie zwischen den USA und China, nicht mehr geordnet beigelegt werden, weil es im Streitschlichtungsverfahren keine Berufungsrichter mehr gibt. Die USA hatten die Ernennung neuer Richter jahrelang blockiert. Damit ist die WTO bei der Streitschlichtung handlungsunfähig. China hat das Verhalten der USA als bisher "schwersten Schlag" gegen die WTO bezeichnet.



Auch der Bertelsmann-Handelsexperte kritisierte den aktuellen Zustand: "Ohne Durchsetzung von Regeln kann ein regelbasiertes System nicht lange bestehen", sagte Bluth. Die WTO brauche dringend ein Update, um weiterhin Wohlstand generieren zu können. Wer statt der WTO auf ein System von rein bilateralen Handelsabkommen setze, würde enorme Wohlstandseinbußen im internationalen Handel riskieren.

Kritik kam auch vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der vor einem negativen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft warnte. "Die Erosion der WTO durch die brach liegende Streitschlichtung trifft die international vernetzte deutsche Wirtschaft besonders stark", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Deutsche Unternehmen seien auf einen Welthandel mit fairen Regeln angewiesen. Schweitzer forderte Deutschland und die EU auf, eine "große Koalition der Willigen" für eine breit getragene Initiative anzuführen. So wäre die Durchsetzung von WTO-Recht zumindest zwischen den "likeminded countries" abgesichert – und damit etwas mehr Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen möglich. Außerdem müssten die Welthandelsregeln mit den großen wirtschaftlichen Veränderungen seit 1995 besser Schritt halten. "Gerade bei Subventionen und E-Commerce brauchen die Unternehmen moderne und faire weltweite Regeln", so Schweitzer.



Die WTO gehört neben dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank zu den wichtigsten internationalen Organisationen in der Wirtschaftspolitik. Sie soll vor allem ein Forum für Verhandlungen zum Abbau von Zöllen sowie anderen Handelshemmnissen bieten und überwachen, ob internationale Handelsabkommen eingehalten werden. Die Organisation mit Sitz in Genf wurde am 1. Januar 1995 gegründet.