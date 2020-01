Im Musterprozess um mögliche Entschädigungen für Hunderttausende Dieselfahrer wollen Volkswagen und der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) Gespräche über einen Vergleich beginnen. Das teilten VW und der vzbv in einer gemeinsamen Erklärung mit. Damit erhöhen sich die Chancen der rund 444.000 teilnehmenden Kläger in dem Verfahren am Braunschweiger Oberlandesgericht, Ansprüche gegen VW wegen des Wertverlusts ihrer Autos im Abgasskandal durchzusetzen.

Ziel sei "eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden", hieß es in der Mitteilung. Die Gespräche seien in einem sehr frühen Stadium. Ob es zu einem Vergleich komme, sei offen.

Im Verfahren um die Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen geht es darum, ob die Ansprüche, die die Verbraucherzentrale und der Automobilclub ADAC stellvertretend für betroffene Dieselkäufer geltend machen wollen, zulässig sind. Sie wollen mit der Klage feststellen lassen, dass der Autohersteller seine Kunden "vorsätzlich und sittenwidrig" geschädigt hat und deshalb Schadenersatz zahlen muss.

Der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Braunschweig hatte den VW-Konzern im November aufgerufen, ernsthaft über Vergleichsverhandlungen nachzudenken. Bis Ende das Jahres sollten beide Parteien mitteilen, ob grundsätzlich Gespräche über eine Einigung in Betracht kommen. VW hatte zunächst zurückhaltend reagiert und die Vorwürfe der Kläger abgestritten.

Im September 2015 hatte Volkswagen in den USA Manipulationen an den Abgaswerten von Dieselautos zugegeben. Die Software bestimmter Motoren war so eingestellt, dass im tatsächlichen Betrieb auf der Straße deutlich mehr giftige Stickoxide ausgestoßen wurden als in Tests. Auch in Deutschland fühlen sich Kunden betrogen, sie klagten einzeln oder schlossen sich der Musterfeststellungsklage an. Konkrete Ansprüche müssen im Erfolgsfall in eigenen Verfahren durchgesetzt werden.