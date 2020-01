Achim Steiner leitet seit 2017 das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und ist damit Deutschlands höchster Beamter bei der UN. Das Gespräch startet auf ungewöhnliche Weise.

ZEIT ONLINE: Herr Steiner, eigentlich wollte ich mit Ihnen über Klimaflüchtlinge reden. Jetzt drücken Sie mir einen Schokoladenriegel aus Ecuador in die Hand. Was hat das miteinander zu tun?

Achim Steiner: Ganz viel. Die Weltgemeinschaft steht zurzeit vor zwei großen Herausforderungen. Wir müssen ärmeren Ländern wie Ecuador helfen, in eine kohlenstoffarme Zukunft und nachhaltige Wirtschaft zu investieren. Und zugleich treibt die Digitalisierung eine Wachstumsdynamik voran, von denen auch Entwicklungsländer profitieren wollen. Digitalisierung kann ja nicht nur heißen, Airbnb Marktzugang in Ecuador zu verschaffen. Auch Ecuador sucht nach neuen Märkten.

ZEIT ONLINE: Und welche Rolle spielt da nun der Schokoriegel?

Steiner: In Ecuador stand der Kakaoanbau kurz vor dem Bankrott. Dann entstand die Idee, im Rahmen eines Projekts Biobauern dabei zu helfen, für ihren Kakao mit Hilfe von Digitaltechnologien neue Märkte zu erschließen. Das Ergebnis ist dieser Riegel: Wer ihn kauft, kann über den QR-Code Kontakt mit den Bio-Kakaobauern vor Ort aufnehmen und wenn gewünscht, qua Blockchain das Pflanzen neuer Kakaobäume unterstützen. Die Idee ist, den Käufern im Westen bewusst zu machen, dass hinter dem Produkt reale Menschen stehen, die in ihrem Land eine wirtschaftliche Perspektive brauchen. So ist dieses Projekt ein – wenn auch kleines – Beispiel dafür, dass Entwicklungspolitik neue Technologien mit Armutsbekämpfung und Klimapolitik verbinden kann.

ZEIT ONLINE: Anfang der Woche sorgte in diesem Kontext eine UN-Entscheidung für viel Gesprächsstoff: Der UN-Menschenrechtsausschuss befand, dass der Klimawandel ein möglicher Asylgrund sein kann, so wie politische Verfolgung. Was heißt das genau?

Steiner: Der Entscheid des UN-Menschenrechtsausschusses besagt, dass Klimaflüchtlingen das Recht auf Asyl nicht verweigert werden kann, wenn ihr Leben in Gefahr ist. Wichtig ist: Diese Entscheidung bezieht sich explizit nur auf Akutsituationen, in denen das Leben in Gefahr ist. Der Kläger, ein Mann aus dem versinkenden Inselstaat Kiribati, hatte vergeblich versucht, Asyl in Neuseeland zu erhalten.

ZEIT ONLINE: Ist die Entscheidung wirklich so bahnbrechend, wie zum Beispiel Amnesty International hofft?

Steiner: Die Entscheidung des UN-Ausschusses deutet auf eine erweiterte Anwendung des internationalen Flüchtlingsrechts hin: Der Klimawandel wird bei der Beurteilung von Asylanträgen relevant, wenn es um die akute Gefahr für das Leben von Menschen geht. Wie sich dieser Entscheid auf die Verpflichtung der Staaten auswirkt, welche die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet haben, wird sich erst zeigen, wenn sich die Regierungen damit im Detail befasst haben. Bislang ist das internationale Recht auf solche Themen nicht vorbereitet. Aber ungeachtet der zukünftigen Auslegung: Die Welt wird zunehmend mit Millionen Menschen rechnen müssen, die wegen des Klimawandels nicht mehr dort leben können, wo sie heute beheimatet sind.

Flüchtlinge überleben zwar mit einer Grundversorgung, aber auch mit einer Zukunftsperspektive, die eher einem Albtraum gleicht.

ZEIT ONLINE: Genau das ist ja die Sorge vieler dieser Tage: dass eine Welle von Klimaflüchtlingen nach Europa kommt.

Steiner: Nicht so schnell. Der überwiegende Anteil der Menschen, die heute weltweit auf der Flucht sind, landet nicht in Europa, sondern findet Zuflucht in den Nachbarländern der betroffenen Krisenländer wie etwa Syrien, Somalia, Jemen oder Venezuela.

ZEIT ONLINE: Was ist Ihre Erwartung: Wird der Klimawandel in zehn Jahren ein anerkannter Asylgrund sein?

Steiner: Das Urteil bietet auf jeden Fall einen wichtigen Anlass, grundsätzlich zu überlegen, wie wir mit dieser neuen Herausforderung umgehen. Eine wachsende Zahl von Menschen wird gezwungen sein, durch klimabedingte Veränderungen ihre Heimat zu verlassen: bei Inselstaaten wegen des steigenden Meeresspiegels, in Sahelländern aufgrund extremer Dürren. Das ist heute schon absehbar. Die schwierigen Erfahrungen der vergangenen Jahre in Europa haben gezeigt, dass wir diese Entwicklungen nicht unvorbereitet abwarten können.

Was mir wichtig ist: Wir müssen den Grundrechten gerecht werden, die wir im internationalen Asyl- und Flüchtlingsrecht verankert haben. Dies kann nur gelingen, wenn die internationale Zusammenarbeit in Krisenfällen schnelle humanitäre Hilfe mit effektiver Lastenverteilung bei der Aufnahme von Flüchtlingen gewährleistet.

ZEIT ONLINE: Wie gut bekommen es die Länder weltweit aktuell hin, Flüchtlingsströme zu managen?

Steiner: Das ist sehr unterschiedlich. In der Türkei, aber auch in Uganda – beides Länder, die eine hohe Zahl von Menschen aus Syrien beziehungsweise Somalia aufgenommen haben – dürfen Flüchtlinge sich in Städten ansiedeln und von Beginn an arbeiten, was ihre Situation und Aufnahme erleichtert. In anderen Ländern, zum Beispiel Libyen, werden Menschen dagegen in Lager gesteckt, die eher einem Gefängnis entsprechen. In anderen Ländern leben Millionen von Menschen inzwischen in der zweiten Generation in einem Flüchtlingslanger. Sie überleben zwar mit einer Grundversorgung, aber auch mit einer Zukunftsperspektive, die eher einem Albtraum gleicht. Unsere Herausforderung ist, im Fall von Krieg und/oder Verfolgung – also existenziellen Notlagen – Flüchtlinge schnell und effektiv über der ganzen Welt verteilt Schutz zu bieten.

ZEIT ONLINE: Europa ist daran 2015/2016 ja grandios gescheitert …



Steiner: Man sollte die EU-Mitgliedsstaaten nicht alle über einen Kamm scheren. Sehr viele Länder haben auch konstruktiv zusammengearbeitet. Aber vielerorts hat sich damals tatsächlich ein Klima entwickelt, in dem ein Flüchtling qua Definition ein Problem war. Aber wir sollten nicht vergessen, was wir 2015 auch erlebt haben, als Menschen auf dem Münchner Hauptbahnhof und andernorts ankamen, die Schutz suchten und traumatisiert waren: Sie wurden mit offenen Armen empfangen. Diese Solidarität und Mitmenschlichkeit gehören auch zur Realität des Jahres 2015.