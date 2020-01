Bei ihrem Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein stärkeres Einstehen für den Umweltschutz gefordert. Das Erreichen der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 sei eine "Frage des Überlebens".

In diesem Zusammenhang warnte Merkel vor gesellschaftlichen Konflikten beim Kampf gegen die Erderwärmung. Es gebe eine Sprachlosigkeit zwischen Menschen, die den Klimawandel leugneten und denjenigen, für die Klimaschutz höchste Dringlichkeit habe. Dabei konkurrierten Fakten mit Emotionen. Das mache ihr Sorgen. "Wir müssen Emotionen mit den Fakten versöhnen. Das setzt voraus, dass man miteinander spricht", warb die Kanzlerin für mehr Dialog.

Zudem müsse die "Ungeduld der Jugend" positiv und konstruktiv aufgenommen werden. Die Jugend habe einen ganz anderen Lebenshorizont. "Deswegen sind wir zum Handeln aufgefordert", sagte Merkel. Das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften, sei ein riesiger Kraftakt. Produktionsprozesse etwa in der Stahlindustrie müssten völlig umgestellt werden. Dabei werde "grüner" Wasserstoff eine große Rolle spielen. Dieser könne außerhalb Europas besser erzeugt werden.

Zusammenarbeit mit China und Afrika

Zudem solle gerade im Bereich Klimaschutz enger mit China zusammengearbeitet werden. Dies sei eines der großen Themen auch beim geplanten EU-China-Gipfel im September in Leipzig, sagte Merkel. China führe ein Emissionshandelssystem ein, dies könne mit dem europäischen System verknüpft werden. Neben Klimaschutz gehe es mit China auch um ein Abkommen zum Investitionsschutz. Ob ein solches gelinge, sei aber nicht sicher. Und auch über die Beziehung mit den afrikanischen Staaten soll debattiert werden.

In ihrer Rede ging Merkel aber auch auf geostrategische Herausforderungen ein. Deutschland wolle eine deeskalierende Rolle einnehmen. Friedensprozesse müssten auch dann in Gang gesetzt werden, wenn sie schwierig sind, so Merkel. "Wenn wir Syrien sehen, dürfen wir nicht zulassen, dass das in Libyen nicht noch mal passiert", sagte die Kanzlerin und verwies auf die Libyen-Konferenz vom vergangenen Wochenende. So müssten die Staaten der nordafrikanischen Sahel-Zone mehr internationale Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus erhalten.

Dies will Deutschland auch im Rahmen seiner EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 unterstützen. Dazu soll es in Brüssel einen Gipfel mit den afrikanischen Staaten geben, damit man "nicht für, sondern mit Afrika handelt".