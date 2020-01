In vielen Großstädten und sogar in einigen ländlichen Regionen herrscht ein anhaltender Bauboom – zumindest auf dem Papier. Neue Daten vom Statistischen Bundesamt zeigen, dass von Januar bis November 2019 die Zahl der erteilten Baugenehmigungen erneut zugenommen hat. Insgesamt wurde der Bau von 319.200 Wohnungen genehmigt. Für den Monat Dezember konnten die Daten noch nicht ausgewertet werden.

Insgesamt bleibt die Zahl der genehmigten Baumaßnahmen damit auf einem konstant hohen Niveau. Mehr genehmigte Wohnungen gab es seit der Jahrtausendwende nur im Jahr 2015, damals wurden insgesamt mehr als 375.000 Bauvorhaben positiv beschieden. Zum Vergleich: Im Jahr 2009 waren es nur rund 178.000 Projekte gewesen, also weniger als die Hälfte.



Den größten Teil der nun genehmigten Vorhaben machen Neubauten aus. Besonders nahmen zuletzt die erteilten Zulassungen für den Bau von Einfamilienhäusern zu, aber auch größere Projekte mit vielen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern wurden genehmigt. Sogar der Bau von Nichtwohngebäuden – also Bürohäusern und Gewerbeflächen – hat sich gesteigert. Allerdings werden solche Immobilien zunehmend auf engem Raum realisiert, zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamts. Das hat einen Grund: Der Bau von gewerblich genutzten Gebäuden ist besonders in den Städten wegen der hohen Grundstückspreise teuer. Also baut man auf enger Fläche in die Höhe.

Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen gelten als wichtiger Frühindikator der zukünftigen Bauaktivität. Sie sind auch wichtig für die Wirtschaftsprognose, immerhin ist das Baugewerbe mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 250 Milliarden Euro und mehr als 2,3 Millionen Beschäftigten eine für den Arbeitsmarkt und die Konjunktur recht wichtige Branche. Zuletzt war der Umsatz der Branche erneut gestiegen, auch die Zahl der Beschäftigten hatte zugenommen, zeigen die Daten des Statistischen Bundesamts.

Baustau hat sich verdoppelt

Doch der Boom an Genehmigungen zeigt nicht unbedingt echte Aktivität: Denn viele Projekte werden gar nicht realisiert oder erst sehr viel später fertiggestellt. Das liegt einerseits am zunehmenden Fachkräftemangel. Viele Bauunternehmen und Handwerksbetriebe suchen Nachwuchs, besonders im Handwerk blieben in den letzten Jahren viele Ausbildungsstellen unbesetzt. Zudem kommen weniger Fachkräfte aus dem osteuropäischen Ausland, da auch dort die Lage am Arbeitsmarkt insbesondere in der Baubranche gut ist.



Hinzu kommen Grundstücksspekulationen: Oft hoffen Eigentümerinnen und Eigentümer darauf, dass die Preise noch weiter steigen. Grundstücke, die zu Bauland umgewidmet worden sind und für die sogar eine Baugenehmigung erteilt wurde, werden nicht bebaut, weil auf einen noch höheren Preis spekuliert wird. Hinzukommt: In Zeiten von Niedrigzinsen und Negativzinsen auf hohe Kapitalvermögen lohnt es sich für Grundstücksbesitzende oft gar nicht, die Flächen zu verkaufen.



Der zunehmende Baustau ist ein Problem. Der Neubau von Wohnungen wird auch dadurch gebremst, dass Flächen knapp sind – vor allem günstige Grundstücke, die sich etwa für den kommunalen und sozialen Wohnungsbau nutzen lassen.

Mancherorts gibt es einen hohen Bauübergang, was die Zahl der noch nicht umgesetzten Bauvorhaben bezeichnet. Dieser nimmt seit einigen Jahren zu und hatte sich zwischen 2008 und 2018 bundesweit von rund 320.000 auf 693.000 genehmigte, aber noch nicht fertig gestellte Wohnungen mehr als verdoppelt. Ähnlich sieht es bei der Entwicklung des Auftragsbestands aus: Dieser steigt seit 2015 und erreichte 2018 den höchsten Stand seit 1997. Es warten dem Statistikamt zufolge Aufträge im Wert von 9,1 Milliarden Euro auf ihre Ausführung.