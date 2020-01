Aktivisten der Umweltschutzorganisation haben bundesweit gegen Billigfleisch in Supermärkten protestiert. Damit wandte sich die NGO vor allem gegen die mangelnde Aufklärung der Verbraucher durch die Lebensmittelindustrie, etwa durch mangelnde Kennzeichnung. Gerade dies sei ein "wichtiger Schritt, um Tierschutz im Stall umzusetzen", sagte Stephanie Töwe, Landwirtschaftsexpertin von Greenpeace.

Die Organisation hatte zuvor das Fleischangebot von neun führenden Lebensmittelanbietern, darunter Supermärkten und Discountern wie Aldi, Lidl, Rewe, Real und Kaufland, untersucht. Demnach stammen rund 88 Prozent des Frischfleisches aus "prekären Viehhaltungsbedingungen", wie auch der Spiegel mit Verwies auf Greenpeace berichtet hatte.

Konsumenten würden fast nur Produkte aus qualvoller Billigproduktion angeboten, hatte Töwe dem Magazin gesagt. "Von Tierwohl reden, aber das Sortiment mit Tierleid-Produkten zu bestücken, statt Bauern faire Preise für eine bessere Produktion zu zahlen, das passt nicht zusammen." Es sei erschreckend, wie viel Tierleid noch immer im Sortiment der Supermärkte steckt, erneuerte sie ihre Kritik während einer Kundgebung in Hamburg. Billigfleisch schade Umwelt, Klima und Gesundheit. Der Handel müsse dieses Fleisch aus den Regalen nehmen.



Viele Einzelhändler geben für ihre Eigenmarken die in vier Stufen gegliederte Haltungsform auf der Verpackung an. Dabei entspricht die erste Haltungsform "Stallhaltung" den gesetzlichen Mindestanforderungen. Fleisch, das mit der Stufe 2 — "Stallhaltung plus" — gekennzeichnet ist, sichert Tieren unter anderem mindestens zehn Prozent mehr Platz und zusätzliches Beschäftigungsmaterial.