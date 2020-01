Um Mitternacht verlässt Großbritannien die Europäische Union – und am Abend will Premierminister Boris Johnson die Briten mit einer landesweit übertragenen Fernsehansprache auf die Zeit nach dem Austritt einstimmen. Darin wird er seine Landsleute zur Einheit aufrufen: "Dies ist der Moment, in dem die Morgendämmerung hereinbricht und sich der Vorhang für einen neuen Akt hebt", heißt es in dem Text der Rede, der vorab veröffentlicht wurde.



"Dies ist der Anbruch einer neuen Ära, in der wir nicht länger akzeptieren, dass Ihre Chancen im Leben – die Chancen im Leben Ihrer Familie – davon abhängen sollten, in welchem Teil des Landes Sie aufwachsen. Dies ist der Moment, in dem wir beginnen, uns zu vereinen und uns zu verbessern." Es sei seine Aufgabe, das Land zusammen- und voranzubringen. "Und das Wichtigste, das heute Abend gesagt werden muss, ist, dass dies kein Ende ist, sondern ein Anfang... Es ist ein Moment echter nationaler Erneuerung und Veränderung."

Johnsons Büro veröffentlichte die Auszüge aus der Rede vorab. Großbritannien scheidet um Mitternacht mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum aus der EU aus. Das Land gehörte der Staatengemeinschaft 47 Jahre an. Danach beginnt eine Übergangsphase, die bis Ende des Jahres angesetzt ist. In dieser Zeit wollen sich die EU und Großbritannien auf ein Handelsabkommen einigen.



Übergangsphase bis zum Jahresende

Laut einem Medienbericht will Johnson in wenigen Tagen seine Pläne für ein solches Abkommen vorstellen. Er würde sich demnach auf ein Konstrukt einlassen, wie es Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier vorgeschlagen habe, schreibt die Zeitung The Times. Es handle sich um das sogenannte Kanada-Modell, heißt es unter Berufung auf eine Rede, die Johnson am Montag halten wolle. Das von Johnson angestrebte Modell erlaube einen nahezu zollfreien Warenhandel, umfasse aber auch Grenzkontrollen. Großbritanniens großer Dienstleistungssektor würde ausgeklammert, hieß es in dem Bericht.



Die Regierung in London könnte eine Verlängerung der Übergangsphase über das Jahr 2020 hinaus bis Ende Juni noch beantragen. Johnson hat dies jedoch bereits ausgeschlossen.

Verhandlungen der EU über ein umfassendes Freihandelsabkommen dauern im Normalfall Jahre. Für das Abkommen mit Großbritannien bleiben noch elf Monate. Davon bleiben de facto nur acht übrig, wenn eingerechnet wird, dass die EU nach dem 31. Januar noch ihre Vorgaben für die Unterhändler festlegen und ein eventueller Text nach Abschluss der Verhandlungen am Ende noch ratifiziert werden muss. Am Ende des Jahres könnten bestenfalls Grundzüge eines Handelsabkommens feststehen, heißt es bei EU-Diplomaten.