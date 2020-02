Der Brexit ist vollzogen und beginnt doch gleichzeitig irgendwie wieder von vorn. Bis Ende 2020 gilt die sogenannte Übergangsphase, in der Großbritannien Zeit hat, seine künftige Wirtschaftsbeziehung mit der EU zu verhandeln. Wie umfangreich die Gespräche mit der Union werden, lässt sich aus den 36 Seiten der Politischen Erklärung ableiten, die beide Seiten vereinbart haben. Danach wollen Großbritannien und die EU eine "ambitionierte, breite, tiefe und flexible Partnerschaft". Es soll Kooperationen im Handel und der Wirtschaft geben, eine Zusammenarbeit der Polizei, der Justiz und Kooperationen in der Außen- sowie der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Premierminister Boris Johnson hat es bislang abgelehnt, die Übergangsphase zu verlängern.

In nur elf Monaten müssen Großbritannien und die EU deshalb ein umfassendes Freihandelsabkommen und/oder mehrere kleine Abkommen vereinbaren und ratifizieren. Ein großes Abkommen muss von den nationalen Parlamenten der EU verabschiedet werden, kleine Miniabkommen nicht zwingend. Das alles lässt sich bis Ende 2020 kaum bewerkstelligen. Daher will die EU in den Verhandlungen Prioritäten setzen, Großbritannien hingegen eher nicht. Es sind wieder harte Verhandlungen zu erwarten.

ZEIT ONLINE erklärt die wichtigsten Punkte:

Zugang zum EU-Binnenmarkt

Zwischen der Mitgliedschaft in der EU und einem Freihandelsabkommen besteht ein entscheidender Unterschied: Innerhalb der EU einigen sich die Länder auf gemeinsame Regeln und erkennen die jeweiligen nationalen Institutionen an, die Genehmigungen für den gesamten Markt erlassen. Bei einem Freihandelsabkommen muss das Drittland (Großbritannien) Regulierungen der EU akzeptieren (alignment), ohne dass die Marktaufsicht und Genehmigungsbehörden von Großbritannien automatisch als gleichwertig anerkannt werden.

Die EU bietet Großbritannien ein Freihandelsabkommen zu den Konditionen "keine Zölle, keine Quoten, kein Dumping" an, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anfang Januar in London betont hat. Weil Großbritannien – im Gegensatz zu Japan und Kanada – direkter Nachbar der EU ist, will die EU nur dann auf Zölle und Handelsquoten verzichten, wenn London die Bedingungen des sogenannten Level Playing Field einhält. Das sind Anforderungen, die die Gemeinschaft an Unternehmen innerhalb der EU stellt. Dabei geht es um Vorschriften im Produktionsprozess (Umweltauflagen, soziale Vorgaben wie Arbeitnehmerschutz, Regelungen zur Begrenzung von Staatshilfe, Steueranreize) und Vorschriften, die die Verbraucher schützen sollen (Verpackung und Kennzeichnung von Nahrungsmitteln, Schutz regionaler Produkte, Sicherheit von Lebensmitteln). Da all diese Auflagen bei den Unternehmen Kosten verursachen, soll Großbritannien diese Mindeststandards nicht unterlaufen. Ein Großteil der britischen Industrie will die EU-Vorschriften einhalten, damit ihre grenzüberschreitenden Lieferketten nicht gefährdet werden.

Hier aber droht Streit. Anders als die ehemalige Premierministerin Theresa May hat Boris Johnson erklärt, dass es mit dem Brexit die Chance gebe von EU-Regeln abzuweichen. Er bevorzugt beispielsweise schnellere Genehmigungsprozesse und Staatshilfe für die Umstellung der Wirtschaft auf neue Technologien. Außerdem braucht er Verhandlungsspielraum für ein Abkommen mit den USA. Er ist deshalb sogar bereit, die Handelsgespräche notfalls abzubrechen. Das britische Unterhaus muss den neuen Freihandelsvertrag nicht absegnen. Johnson hat also freie Hand.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Fischerei

Bis zum 1. Juli 2020 wollen die Briten und die EU bereits ein neues Fischereiabkommen ratifizieren, heißt es in der politischen Erklärung. Dies ist notwendig, denn die Niederlassungsfreiheit für Fischereibetriebe, die Freizügigkeit der Hochseefischer und die Erlaubnis, Fisch auf dem EU-Markt verkaufen zu dürfen, fällt für Großbritannien mit dem Brexit weg. Mehr noch: Die im Rahmen der europäischen Gemeinsamen Fischereipolitik festgelegten Fangquoten in den britischen Gewässern müssen neu verhandelt werden. Da droht Streit. Bisher dürfen die Briten etwa 20 Prozent der für die britischen Gewässer erlaubten Fangmengen einholen (2018: 698.000 Tonnen). Der Rest geht an andere Fischereiflotten der EU, vor allem an Spanien und Frankreich. Großbritannien exportierte 2018 etwa 448.000 Tonnen Fisch, meist an die EU – und importierte etwa 674.000 Tonnen Fisch. Ohne EU-Marktzugang geht es also nicht. Die EU möchte aber Großbritannien nur dann Marktzugang gewähren, wenn die EU-Flotten im Gegenzug weiter in britischen Gewässern fischen dürfen, und zwar zu den bisher hohen Quoten.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Forschung

Großbritannien und die EU möchten künftig in der Forschung und Lehre zusammenarbeiten. Die Briten punkten mit hochkarätigen Forschungsinstituten und Universitäten, die EU hingegen mit großzügigen Forschungsgeldern. Doch durch den Austritt aus der EU geht den Briten der Anspruch auf EU-Forschungsgelder verloren. Auch die automatische Teilnahme am Programm Erasmus+ fällt flach. Die englischen Universitäten sind bei EU-Studenten beliebt: Im Jahr kommen etwa 31.000 EU-Studenten mit dem Programm nach Großbritannien. Knapp 17.000 britische Studenten gehen derweil ins Ausland. All dies muss neu verhandelt werden.

In der politischen Erklärung wurde zudem festgehalten, dass Großbritannien an dem Konsortium für eine europäische Forschungsinfrastruktur (ERIC) teilnimmt. Großbritannien will auch assoziiertes Mitglied von Horizon Europe werden. Horizon Europe ist das größte Forschungsprogramm der EU mit einem Budget von fast 100 Milliarden Euro. Als Assoziiertes Mitglied hätte Großbritannien den gleichen Zugang wie als EU-Mitglied. Außerdem könnte Großbritannien an EU-Forschungsprojekten teilnehmen. Nach einer Analyse der Royal Society sind die britischen Anträge auf Mittel von Horizon Europe aufgrund der Unsicherheit über den Brexit seit 2015 aber bereits um 28 Prozent gesunken. Die Zahl der Forscher, die über das EU-Austauschprogramm MSCA nach Großbritannien gekommen sind, ging um 35 Prozent zurück.

Großbritannien - Der Brexit kommt und geht doch erst richtig los Großbritannien verlässt die Europäische Union – drei Jahre Chaos finden ein vorläufiges Ende. Was der Schritt für die Briten und für die EU bedeutet, zeigt unser Video.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Finanzdienstleistungen

Freihandelsabkommen beziehen sich meist auf Güter, nicht auf Dienstleistungen. Sie machen aber 70 Prozent der britischen Wirtschaft aus. Vor allem bei Finanzdienstleistungen hatte die Londoner City der Welt als Brückenkopf in die EU gedient, dank des sogenannten Passportings, des direkten EU-Marktzugangs. Der ist nun weg. Die britische Seite hatte zunächst gehofft, die EU werde sich auf einen Rahmenvertrag einlassen, der das Finanzsystem beider Seiten insgesamt als gleichwertig eingestuft hätte. Dem hat die Union aber nicht zugestimmt. Großbritannien erhält nun Zugang über die sogenannte Drittstaatenregelung, die in vielen EU-Richtlinien vorgesehen ist.

Sie besagt, dass Produkte von außerhalb der EU im Binnenmarkt nur angeboten werden dürfen, wenn die EU die Aufsicht des Drittlandes als gleichwertig ansieht. Das Konzept bietet die EU für Rückversicherungsgeschäfte an, für Hedgefonds und Private-Equity-Gesellschaften, für große Teile des Investmentbankings, für bestimmte Fondsgeschäfte und für Clearinghäuser. Die EU hat diese Gleichwertigkeit schon gegenüber anderen Ländern ausgesprochen. Daher haben Großbritannien und die EU vereinbart, dass die Entscheidung über die Äquivalenz vor Juni 2020 gefällt werden soll.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Die EU hat insgesamt 45 Agenturen, angefangen von der Europäischen Arzneimittelagentur bis hin zur Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden. Sie erteilen für unterschiedliche Branchen Genehmigungen und Zulassungen, die in der ganzen EU gültig sind. Sie sorgen für die gegenseitige Anerkennung und Zusammenarbeit von Regulierungsbehörden und damit für ein grenzüberschreitend reibungsloses Geschäft.

Mit dem Brexit wird Großbritannien automatisch die Mitgliedschaft in den EU-Agenturen verlieren. In der politischen Erklärung wurde jedoch vereinbart, dass Großbritannien mit fast allen EU-Agenturen kooperieren wird. Anders geht es auch nicht. Die Arbeit der Agenturen betrifft jede Faser der Wirtschaft. Allein die Europäische Agentur der Flugsicherheit EASA und die britische Agentur, die Civil Aviation Authority (CAA), erteilten insgesamt 57 Genehmigungen, ohne die in der EU kein Flugzeug abheben, kein Pilot fliegen und keine Crew einsteigen darf. Hier muss zum Beispiel ein neues Luftverkehrsabkommen vereinbart werden.

Besonders wichtig wird die Kooperation von Großbritannien und der EU mit Blick auf die Europäische Chemikalienagentur und die Medizinagentur. Beide Seiten streben zudem eine Kooperation mit dem Europäischen Polizeiamt Europol an, mit der Agentur für justizielle Zusammenarbeit Eurojust und mehreren anderen Agenturen. Zudem soll es eine Sondervereinbarung zwischen Großbritannien und EURATOM geben. Auch soll Großbritannien mit den EU-Agenturen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik kooperieren.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Irland

Im Gegensatz zu den Verhandlungen der vergangenen drei Jahre ist die nordirische Grenze in den Verhandlungen kein Problem mehr. Dafür haben sich aber neue Schwierigkeiten aufgetan: In einer Sondervereinbarung zum Austrittsvertrag haben Großbritannien und die EU vereinbart, dass Nordirland Teil des britischen Zollgebietes sein wird, sich aber nach den Zollvorschriften und Handelsquoten der EU richten muss. Es ist eine ungewöhnliche Zwitterlösung. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass sich Nordirland an viele Vorschriften des EU-Binnenmarktes hält. Somit wurde eine Zoll- und Regulierungsgrenze zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens in der Irischen See geschaffen.

Güter, die von Großbritannien nach Nordirland verschifft werden, werden ab Anfang kommenden Jahres mit EU-Zöllen belegt, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass die Produkte in Nordirland verbleiben. Wie das alles praktisch ablaufen soll, wird eine Gemeinsame Kommission der Briten und der EU im Laufe des Jahres klären.