Nach der Flucht des früheren Renault- und Nissan-Chefs, Carlos Ghosn, aus Japan in den Libanon sind in der Türkei sieben mutmaßliche Helfer festgenommen worden. Darunter seien vier Piloten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Sie würden verdächtigt, Ghosn bei der Flucht mit einem Privatjet geholfen zu haben.



Anadolu zufolge soll der inzwischen für den regulären Betrieb geschlossene Atatürk-Flughafen in Istanbul für die Flucht genutzt worden sein. Ghosn war unerlaubt aus Japan ausgereist und am Sonntagabend mit einem Privatjet auf dem Internationalen Flughafen in Beirut gelandet.



Der frühere Automanager war am 19. November 2018 in Tokio wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, Firmenkapital zweckentfremdet und private Verluste auf Nissan übertragen zu haben. Ghosn sprach von einer Verschwörung bei Nissan, um ihn loszuwerden.

Im April 2019 wurde er auf Kaution aus der Untersuchungshaft in Japan entlassen. Um zu verhindern, dass er flieht oder Beweismaterial vertuscht, galten strenge Auflagen. Unter anderem wurde ihm verboten, das Land zu verlassen. In Japan droht ihm eine mehrjährige Gefängnisstrafe, der Prozess sollte im April beginnen.



Ghosn gelang Flucht offenbar mit Ersatzpass

Nach Ghosns Flucht durchsuchten die japanischen Behörden laut Berichten dessen Wohnung. Japanische Medien zeigten Fotos der Aktion, Staatsanwaltschaft und Polizei wollten sie aber nicht bestätigen.

Dem öffentlichen Sender NHK zufolge konnte Ghosn Japan mit einem weiteren französischen Reisepass verlassen. Japanische Behörden hätten dem früheren Renault- und Nissan-Chef erlaubt, einen Extra-Pass in einem verschlossenen Koffer mit sich zu führen, während er unter Hausarrest stand.

Ghosn besitzt die französische, brasilianische und libanesische Staatsangehörigkeit sowie ein Anwesen in Libanons Hauptstadt Beirut. Eine Auslieferung nach Japan muss er nicht fürchten, da kein solches Abkommen zwischen dem Libanon und Japan besteht. Auch in Frankreich könnte sich Ghosn sicher fühlen. "Wenn Herr Ghosn nach Frankreich käme, würden wir Herrn Ghosn nicht ausliefern, denn Frankreich liefert niemals seine eigenen Staatsangehörigen aus", sagte die Staatssekretärin im französischen Wirtschafts- und Finanzministerium, Agnès Pannier-Runacher, dem Sender BFMTV.