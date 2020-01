Jetzt droht er wieder. Zölle auf europäische Automobile werde seine Regierung ernsthaft in Betracht ziehen, sagte Donald Trump in der vergangenen Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Es sei denn, die EU biete ihm einen Deal an, ein Handelsabkommen – so, wie er es kürzlich mit China und Mexiko abgeschlossen hat. Dann werde sich schon eine Lösung finden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sollten dem amerikanischen Präsidenten diesen Triumph nicht gönnen. Denn ein Handelsabkommen, wie Trump es sich vorstellt, ist nicht im europäischen Interesse.

Zur Erinnerung: Trump hatte schon einmal mit Autozöllen gedroht. Dann war von der Leyens Vorgänger Jean-Claude Juncker nach Washington gereist und hatte Trump Gespräche angeboten – was dem amerikanischen Präsidenten als Zugeständnis ausreichte, um die geplanten Zölle auszusetzen. Immerhin war Trump da gerade in einen Handelsstreit mit den Chinesen verstrickt und wollte keine zweite Front eröffnen.

Durch den Waffenstillstand mit den Chinesen ist im Westen – von Amerika aus betrachtet – etwas Ruhe eingekehrt. Deshalb richten sich Trumps Blicke nun nach Osten, also nach Europa. Sein Ziel ist klar: Er will vor der Präsidentschaftswahl im November einen Handelsvertrag oder zumindest eine Absichtserklärung unterzeichnen, die es ihm zu behaupten erlaubt, er habe die widerspenstigen Europäer niedergerungen.

Bei Trump tritt Macht an Stelle des Rechts

Das ist aus einer europäischen Perspektive gleich in mehrfacher Hinsicht problematisch. So höhlt Trump mit seinen bilateralen Abkommen das multilaterale Handelssystem aus, dessen Erhalt sich die Europäer auf die Fahne geschrieben haben. Das ist kein Zufall, sondern sein erklärtes Ziel: Der amerikanische Präsident hält nichts von einer Verrechtlichung der internationalen Beziehungen, da sie aus seiner Sicht die nationale Souveränität einschränken. Er strebt stattdessen eine Weltordnung an, in der die Macht an die Stelle des Rechts tritt. Dazu passt, dass die Autozölle mit nationalen Sicherheitsargumenten begründet werden – ein klarer Bruch mit internationalen Handelsregeln.

Auch auf einer inhaltlichen Ebene wäre ein Handelsvertrag mit den Amerikanern zum jetzigen Zeitpunkt falsch. Keine Frage: Es ist in aller Regel eine gute Sache, wenn Staaten Zollschranken abbauen. Aber nur, wenn es nicht dazu führt, dass soziale und ökologische Errungenschaften verwässert werden. Das hat auch die Europäische Kommission erkannt, die neuerdings Umweltstandards in ihren Handelsabkommen verankert.



Dass sich Trump auf so etwas einlässt, ist nicht zu erwarten. Ein Beispiel: Frankreich dringt darauf, dass sich nur Länder für einen Handelsvertrag qualifizieren, die das Pariser Klimaabkommen einhalten. Das wird Trump sicher nicht tun, er hat es schließlich gerade erst aufgekündigt. Dem amerikanischen Präsidenten geht es vor allem darum, neue Absatzmärkte für amerikanische Landwirtschaftskonzerne zu erschließen. Das aber wäre mit Blick auf den eigentlich geplanten ökologischen Umbau des europäischen Agrarsektors ein herber Rückschlag.

Ein Handelsabkommen wäre für Trump Wahlkampfhilfe

Und schließlich spricht auch geostrategisch alles gegen einen Deal. Ein solches Abkommen wäre eine Wahlkampfhilfe für den amerikanischen Präsidenten – vor allem, wenn er sich in den für ihn wichtigen Punkten durchsetzt. Eine zweite Amtszeit für Donald Trump wäre aus europäischer Sicht ein Desaster. Die Signale aus Washington sind eindeutig: Trump will Europa spalten, um seine eigenen Machtinteressen leichter durchsetzen zu können. Ihn zu stützen, käme einem geopolitischen Selbstmord gleich.

Bleibt die Frage, was Trump tun kann, wenn er sein Abkommen nicht bekommt. Wenn er Zölle verhängt, dann wäre das gerade für die exportabhängige deutsche Wirtschaft ein harter Schlag. Aber wird er es riskieren, wenige Monate vor der Wahl einen Handelskrieg loszutreten, der die Börsenkurse nach unten drücken und seinen Gegnern in die Hände spielen würde? Die Wahrscheinlichkeit dürfte eher gering sein, zumal deutsche Konzerne in für die Republikaner wichtigen Bundesstaaten wie South Carolina große Werke unterhalten. Voraussetzung ist allerdings, dass die EU sich zu wehren weiß: Sie muss deutlich machen, dass jede Eskalation auf amerikanischer Seite mit entsprechenden Gegenmaßnahmen auf europäischer Seite beantwortet wird. Das würde für Trump den Preis eines Handelsstreits nach oben treiben.

Donald Trump sucht die Konfrontation, Erpressung ist für ihn ein Mittel der Politik. Davon sollte man sich nicht einschüchtern lassen.