Im ersten Moment klingt das, was in Berlin gerade in der Klimapolitik passiert, wie ein altbekanntes Ritual. Die Bundesregierung einigt sich auf ein Umweltgesetz – in dieser Woche den Ausstieg aus der Kohle. Ihre Minister nennen die Sache "groß", "wegweisend" und "ein wichtiges internationales Signal".



Die Opposition hingegen mäkelt und die Umweltbewegung protestiert. Alles schon dagewesen, alles nichts Neues. Die Aufregung wird sich legen und die Öffentlichkeit bald wieder über andere Themen diskutieren. Ach wirklich?

Wer die Sache so sieht (und das tun Teile der Regierung), wer glaubt, dass sich die gesellschaftlichen Großkonflikte um die Klimapolitik so abräumen lassen, wie die große Koalition das derzeit tut, der hat immer noch nicht begriffen. Und der übersieht, welchen ungemein dämlichen Fehler Angela Merkel, Peter Altmaier, Svenja Schulze, Olaf Scholz und der Rest der Groko-Regierung da gerade gemacht haben. Ein Fehler, der sich gleich in dreifacher Hinsicht rächen wird: politisch, ökonomisch und taktisch.

SPD, CDU und CSU kündigen den Konsens

Politisch: Für den Ausstieg Deutschlands aus der Kohleverstromung gab es einen Plan. Der ist im internationalen Vergleich weder besonders mutig noch besonders schnell. Aber den hatten immerhin alle möglichen Gruppen unterschrieben, die Gewerkschaften, die Industrie und die Umweltverbände. Es gab also einen großen Konsens, es schien, als ob Deutschland bei diesem Thema seine Stärke spielen lassen und ein großes Konfliktthema erfolgreich befrieden würde.



Doch mit dem Gesetz, das das Kabinett nun verabschiedet hat, kündigten CDU, CSU und SPD genau diesen Konsens. Sie wichen in entscheidenden Punkten vom Vorschlag der Kommission ab. Nun wird der CO2-Ausstoß, der durch die Verbrennung von Kohle entsteht, viel langsamer und später reduziert.



Dadurch wiederum hat die nächste Regierung, jedenfalls wenn die Grünen an ihr beteiligt sein werden, gar keine andere Chance, als noch einmal nachzuschärfen. Sie wird dem Kohleausstieg mehr Tempo verpassen müssen – so, dass er tatsächlich zu den Klimaversprechen Deutschlands passt. Und sie wird dafür sorgen müssen, dass es in Süddeutschland nicht zu Versorgungsengpässen kommt: Nach dem Plan der Regierung müssen im energiehungrigen Süden (aus politischen Gründen) besonders viele Kraftwerke früh abgeschaltet werden, damit die dreckigen Braunkohlekraftwerke im Westen und Osten noch weiterlaufen können.



Die Groko hat damit eine Riesenchance verpasst. Sie schafft genau nicht die Planungssicherheit, die sie den Unternehmen und den Menschen in den Kohleregionen versprochen hat. Und sie zeigt sich schlicht stillos, wenn sie nun still und leise versucht, den politischen Spielraum der nächsten Regierung auch noch unlauter dadurch zu reduzieren, dass sie deren Nachjustieren (beispielsweise durch öffentlich-rechtliche Verträge mit den Unternehmen) zu verhindern versucht. So wird beispielsweise darüber nachgedacht, den Betrieb des umstrittenen Tagebaus bei Garzweiler energierechtlich möglichst fest und lange zu verankern.



Der Windkraftausbau ist praktisch zum Erliegen gekommen

Ökonomisch ist die Sache bitter, weil der Ausstiegsplan sehr, sehr teuer wird. Das liegt daran, dass die Regierung bei den Entschädigungen für die Unternehmen schlicht und einfach ignoriert, wie unrentabel Kohlestrom gerade wird. Und wie sehr ein strengerer CO2-Preis diesen Trend noch verstärken wird. Die Regierung verschwendet also Steuermittel für ein Produkt, mit dem das Unternehmen schon bald gar kein Geld mehr verdient. Und als ob das nicht reicht, will sie Unternehmen auch noch für Aufgaben entlohnen, die die nach dem Bergrecht schlicht und einfach selbst bezahlen müssen: die Rekultivierung. Die Leag, die die Gruben im Osten betreibt, hatte für die Rekultivierung einst, als sie die Kohlegruben von Vattenfall kaufte, dafür Milliarden an Euros kassiert. Wo sind die übrigens?

Strategisch ist dieser Kohleausstieg falsch, weil die große Koalition vergeblich hoffen wird, das Thema erst einmal medial abgeräumt zu haben. Das wird nicht klappen. Denn erstens ist die Umweltbewegung zäh. Und zweitens fehlt in der Energiepolitik dieser Regierung immer noch ein entscheidendes Element: Der massive Einstieg in die erneuerbaren Energien. Auch nach monatelangem Hickhack wird der Ausbau der Solarenergie weiter behindert. Und der Ausbau der Windkraft ist fast völlig zum Erliegen gekommen.



Ausgerechnet am Tag vor der Präsentation des Kohleausstiegsgesetzes macht eine Hiobsbotschaft die Runde: Im vergangenen Jahr wurden gerade einmal 325 neue Windkraftanlagen gebaut. Wie so eine Energiewende funktionieren soll, das muss Wirtschaftsminister Peter Altmaier erst noch erklären.

Wenn man "Energiewende" googelt, stößt man übrigens auf einen Gipfel, den Angela Merkel im Jahre 2012 mit den Ländern veranstaltete. Damals sollte die Blockade bei dem Thema nun aber wirklich beseitigt werden. Und der gerade neu gekürte Umweltminister Peter Altmaier versprach, er wolle Umwelt und Klima zu "Schlüsselthemen einer modernen Politik" machen. Den Schlüssel sucht er offensichtlich heute noch.