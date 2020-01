Ihr Emissionsziel für das Jahr 2020 wird die Bundesregierung aller Voraussicht nach verfehlen, an ihren längerfristigen Zielen hält sie aber fest: Bis zum Jahr 2030 soll der deutsche Ausstoß von Treibhausgasen um 55 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen, bis zum Jahr 2050 soll er um 80 bis 95 Prozent gesunken sein. Im Idealfall würde die deutsche Wirtschaft dann – ebenso wie die Wirtschaft der gesamten EU – so gut wie emissionsfrei laufen.

Doch damit das funktioniert, braucht Deutschland genügend Ökostrom – und der könnte in den kommenden Jahren knapp werden, warnen Forscher des Energiewirtschaftlichen Instituts (EWI) der Universität Köln. Zu diesem Ergebnis kommen sie in einer Berechnung für das Handelsblatt, die auch auf der Website des Instituts nachzulesen ist.



In ihrer Analyse orientieren sich die Autoren Max Gierkink und Tobias Sprenger an einem weiteren Klimaziel der Bundesregierung. Es besagt, dass im Jahr 2030 der deutsche Bruttostromverbrauch zu 65 Prozent durch erneuerbare Energien gedeckt werden solle.



Stromverbrauch dürfte steigen

Gierkink und Sprenger gehen davon aus, dass der Stromverbrauch in den kommenden Jahren stark steigen wird. Das begründen sie vor allem mit drei Faktoren, die in der Klimastrategie der Bundesregierung eine wichtige Rolle spielen: Die Zahl der Elektroautos werde steigen, die Bedarf an Wärmepumpen zum klimafreundlichen Heizen ebenso und die Industrie werde mehr grünen – also mit Ökostrom erzeugten – Wasserstoff benötigen, um fossile Energieträger zu ersetzen.



Es gibt unterschiedliche Prognosen darüber, wie groß der deutsche Bruttostromverbrauch im Jahr 2030 sein wird. Die Bundesregierung selbst geht davon aus, dass er sich "geringfügig unterhalb des heutigen Niveaus bewegen dürfte". Die EWI-Autoren kommen hingegen auf eine um etwa ein Viertel höhere Zahl. Und ihre Berechnungen deuten darauf hin, dass der Ausbau von Wind und Strom damit nicht Schritt halten könnte.



Gierkink und Sprenger erwarten deshalb, dass Deutschland das 65-Prozent-Ziel im Jahr 2030 verfehlt. Sie rechnen eher mit einem Anteil von 46 Prozent in diesem Jahr. Damit liegen sie sogar noch über anderen Szenarien, von denen das skeptischste für 2030 nur eine Ökostromquote von 39 Prozent erwarten lässt. Das Ziel der Bundesregierung könne nur erreicht werden, wenn die Stromnachfrage sinke, schreiben die Forscher auf der EWI-Seite im Netz.