Die Zahl der Arbeitslosen in der EU ist im vergangenen Jahr gesunken. Die Erwerbslosenquote lag im Dezember 2019 bei 6,2 Prozent nach 6,3 Prozent im Vormonat, teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat mit. Das sind 747.000 Erwerbslose weniger und der niedrigste Stand seit Beginn der monatlichen Erhebung im Januar 2000. Mit Stand von Ende Dezember 2019 waren europaweit noch rund 15,5 Millionen Frauen und Männer ohne Job.

Die Arbeitslosigkeit ist auch in der Eurozone weiter zurückgegangen. Demnach betrug die Arbeitslosenquote in den 19 Euroländern im Dezember 7,4 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2008.



Die niedrigste Arbeitslosigkeit nach den EU-Kriterien hatte Tschechien mit 2,0 Prozent. Es folgten Deutschland und die Niederlande mit 3,2 Prozent. Die höchsten Erwerbslosenquoten verzeichneten weiter Griechenland (16,6 Prozent nach Daten vom Oktober) und Spanien (13,7 Prozent).

Den Eurostat-Angaben zufolge fiel die Arbeitslosigkeit in 21 der 28 Mitgliedstaaten. Anstiege gab es dagegen in Zypern, Slowenien, Litauen, Portugal, Luxemburg und Schweden. In Dänemark blieb die Lage unverändert.

In der Eurozone aus 19 Staaten lag die Arbeitslosigkeit weiter höher als im EU-Durchschnitt. Für die Währungsunion ermittelten die europäischen Statistiker eine Erwerbslosenquote von 7,4 Prozent nach 7,5 Prozent im November. Über das Gesamtjahr gesehen sank die Zahl der arbeitslosen Männer und Frauen in der Eurozone um 592.000. Die Zahl der Arbeitslosen belief sich damit Ende des Jahres auf knapp 12,3 Millionen Menschen.