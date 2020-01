Die Menschen in Deutschland werden immer reicher, trotz schleppender Konjunktur und anhaltender Niedrigzinsen für Sparer. Mit insgesamt 6,30 Billionen Euro besaßen die Privathaushalte zum Ende des dritten Quartals 2019 ein so hohes Geldvermögen wie noch nie, wie Daten der Bundesbank zeigen. Das ist ein Anstieg von 67 Milliarden Euro im Vergleich zum zweiten Jahresviertel. Auch Kurszuwächse bei Aktien und Fondsanteilen trugen dazu bei.

Der Reichtum ist jedoch nach wie vor sehr ungleich verteilt: Die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung besitzt dagegen nur 1,3 Prozent des gesamten Vermögens.



Bei ihren Investments setzten die Deutschen nach wie vor auf Sicherheit. "Die Präferenz für liquide oder als risikoarm empfundene Anlageformen hielt damit weiter an", teilte die Bundesbank mit. Das Engagement in Bargeld und Sichteinlagen – das ist kurzfristig verfügbares Geld – erhöhte sich um 26 Milliarden Euro. Die Ansprüche gegenüber Versicherungen nahmen um 13 Milliarden Euro zu, was ein etwas geringerer Zuwachs ist als in den Vorquartalen. Ihre Anlagen in Sparbriefe und Spareinlagen verringerten die Haushalte angesichts der Niedrigzinsen um vier Milliarden Euro.

Aktien und Investmentfonds blieben dagegen weiterhin beliebt. Die Privathaushalte bauten ihr Engagement um rund zehn Milliarden Euro aus, wie schon in den beiden Jahresvierteln zuvor.

Die Haushalte nutzen die anhaltenden Tiefzinsen zudem, um sich bei Banken günstige Kredite zu beschaffen. Wie schon in den vorangegangenen Quartalen wurden insbesondere Wohnungsbaukredite nachgefragt. Insgesamt nahmen die Verbindlichkeiten der Haushalte im dritten Quartal um rund 25 Milliarden Euro auf 1,861 Billionen zu.