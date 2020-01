Gita Gopinath (49) ist seit 2019 Chefökonomin des Internationalen Währungsfonds (IWF) – die erste Frau in dieser Position. Sie lehrt zudem Volkswirtschaftslehre in Harvard.

ZEIT ONLINE: Frau Gopinath, seit Jahren schon plädiert der IWF dafür, dass Deutschland mehr investieren solle, so auch im jüngsten Ausblick. Wie enttäuscht sind Sie, dass die Bundesregierung weiterhin an der schwarzen Null festhält und nichts passiert?

Gita Gopinath: Deutschland verfügt über beachtliche finanzielle Spielräume – selbst wenn es an der Schuldenbremse festhält. Wir rechnen mit 1,5 Prozent des BIP, die Deutschland investieren könnte, ohne die Schuldenbremse zu reißen. Deutschland steht vor riesigen Herausforderungen: Gerade wenn man sich die demografische Entwicklung und das Produktivitätswachstum ansieht, sind wir überzeugt: Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt zu investieren. Man kann zu negativen Zinsen Geld leihen und man muss das Wachstum ankurbeln. Deswegen sollte jetzt in Menschen und in die physische und digitale Infrastruktur investiert werden.



ZEIT ONLINE: Aber noch mal: Es passiert ja nicht.

Gopinath: Es gibt doch einen Wandel. Der Bundeshaushalt sieht ja in diesem und im nächsten Jahr ein Investitionspaket vor. Auch die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur sind gestiegen – wenn auch ausgehend von einem niedrigen Niveau. Das gilt auch für die Umstellung des Energiesystems. Die Richtung ist richtig, aber Deutschland kann noch mehr machen.

ZEIT ONLINE: Deutschland hat sich eine Schuldenbremse auferlegt: Der Bund darf sich jährlich um maximal 0,35 Prozent des BIP verschulden. Sollten wir die gleich mit abschaffen?

Gopinath: Das ist natürlich eine politische Entscheidung. Aber wir glauben: Selbst wenn Deutschland die Schuldenbremse beibehält, kann es beachtlich investieren.

ZEIT ONLINE: Unsere Wirtschaft wächst so langsam wie seit Jahren nicht mehr, im vergangenen Jahr um gerade einmal 0,5 Prozent. Woran scheitern wir?

Gopinath: Das schwache Wachstum in 2019 hatte verschiedene Gründe. Etwa die schwächelnde Nachfrage aus dem Ausland, die wiederum mit den Handelsstreitigkeiten zusammenhängt. Gerade Deutschland ist ein großer Produktionsstandort und bekommt Konflikte in der Weltwirtschaft direkt zu spüren. Die Automobilwirtschaft macht zudem eine große Transformation durch – und die neuen EU-Emissionsstandards haben das Wachstum ebenfalls abgeschwächt. Wir denken, dass die Nachfrage aus dem Ausland wieder anziehen wird. Aber um die Produktivität zu erhöhen, sollte Deutschland vielleicht nicht exzessiv, aber auf jedenfalls beachtlich investieren.

ZEIT ONLINE: Also in Brücken, Straßen und Infrastruktur?

Gopinath: Natürlich geht es um physische Infrastruktur, aber auch um digitale. Es geht darum, Investitionsanreize zu machen. Und natürlich kann Deutschland auch in Kinderbetreuung und Bildung investieren, um den Arbeitsmarkt zu stärken.

ZEIT ONLINE: Die deutschen Autohersteller hoffen auf Subventionen für ihre Elektroautos. Nun kommt ausgerechnet Pionier Tesla nach Brandenburg. Was raten Sie der Branche?

Gopinath: Die deutschen Automobilhersteller müssen sich auf die Veränderungen weltweit einstellen und neu reagieren. Zugleich stellen wir fest, dass immer mehr Regierungen Anreize geben, damit sich Kunden für klimafreundliche Autos entscheiden, etwa Norwegen und die USA. Wenn man einmal anerkennt, dass der Klimawandel ein großes Problem ist und dass das Individuum die Kosten des Autofahrens nicht internalisieren kann, dann hat man ein vernünftiges Argument für solche Anreize.

ZEIT ONLINE: Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will eine Billion Euro investieren, um Europa klimaneutral zu machen. Welche Folgen wird das für unsere Arbeitsmärkte haben?

Diese Umstellung passiert nicht automatisch, die Politik muss sie begleiten.

Gopinath: Wir unterstützen die Entscheidung der EU-Kommission, hier Anreize zu setzen. Aber wir sehen natürlich auch die Umstellungsrisiken, weil Ressourcen umgeschichtet werden. Wer bisher in einem traditionellen Sektor gearbeitet hat, muss auch künftig noch Möglichkeiten haben, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Man muss Leute umschulen, sie müssen vielleicht neue Wohnorte finden. Das sollte man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Nehmen Sie die Globalisierung: Da haben wir gedacht, dass sich Menschen leicht neu orientieren, Arbeit zu finden in den Bereichen, in denen sie gebraucht werden. Aber diese Umstellung passiert eben nicht automatisch, die Politik muss sie begleiten.

ZEIT ONLINE: Und unterm Strich? Werden ausreichend neue Jobs in den grünen Industrien geschaffen? Schließlich werden Jobs in der Kohle- und Autoindustrie verloren gehen.

Gopinath: Erst einmal: Aktuell geht es dem deutschen Arbeitsmarkt wirklich gut. Die Löhne sind deutlich gestiegen, die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Wir glauben einfach, dass die Politik aufmerksam sein muss. Und sie muss das ins Verhältnis setzen: die Folgen, die sich aus einer Umstellung unserer Wirtschaftsweise ergeben, im Vergleich zu den Konsequenzen, die ein ungebremster Klimawandel hätte. Es wird nicht einfacher, wenn man einfach weiter abwartet.