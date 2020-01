In Belgien ist unter Lastwagenfahrern mit dem Ziel Großbritannien offenbar eine Brexit-Panik ausgebrochen. Zu dieser Einschätzung kommt jedenfalls die Polizei in Zeebrügge, wo sich am Freitag auf den Straßen zu den Fähranlegern lange Staus bildeten. "Die Fahrer wollen offensichtlich noch heute statt erst morgen einschiffen, weil der Brexit offiziell heute ist", sagte Polizeisprecherin Sarah Frederickx der Nachrichtenagentur Belga. "Das ist reine Panik, denn für den Lastwagenverkehr ändert sich nichts."



Das Vereinigte Königreich wird die Europäische Union um Mitternacht – 23 Uhr britischer Zeit – verlassen. Wegen der vereinbarten Übergangsregelung wird sich für Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger zunächst kaum etwas ändern. Unmittelbar danach stehen dann die Verhandlungen über das künftige Verhältnis der Regierung in London mit der EU an, die bis zum Ende der Übergangsphase am 31. Dezember 2020 abgeschlossen sein müssen.

Der britische Premierminister Boris Johnson will diesen historischen Tag nach Angaben seines Büros "würdig und ohne triumphierende Gesten" begehen. Nach der letzten Kabinettssitzung während der EU-Mitgliedschaft, die am Freitagvormittag im nordenglischen Sunderland stattfand, will sich der Regierungschef am späten Abend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Regierungsgebäude sollten in den Nationalfarben rot, weiß und blau angestrahlt werden, eine auf Johnsons Amtssitz in der Downing Street projizierte Uhr sollte den Countdown anzeigen. Währenddessen will Johnson einen Empfang für Minister, Berater, Staatsbedienstete und Brexit-Aktivisten ausrichten – gereicht werden englische Spezialitäten.



Auch andere Brexit-Anhänger planen Festlichkeiten. Nigel Farage von der britischen Brexit Party, der sich besonders intensiv für einen Austritt des Landes eingesetzt hatte, wollte sich mit Gleichgesinnten auf dem Parliament Square zu patriotischen Liedern und Reden treffen.

"Ein neues Kapitel bei Sonnenaufgang"

Anderen war nicht zum Feiern zumute. So wird die EU-Flagge vor dem schottischen Parlament in Edinburgh in der Nacht zum Samstag nicht eingeholt. Stattdessen stimmten die Abgeordneten dafür, sie als Symbol für ihren Widerstand gegen den Brexit an Ort und Stelle zu behalten. Die EU-freundliche schottische Regierung wollte zwei ihrer Gebäude zude in den blau-gelben Farben der EU-Flagge anstrahlen.



In Nordirland wiederum demonstrierten an mehreren Orten Brexit-Gegner, während vor dem Sitz des nordirischen Regionalparlaments in Belfast Anhänger der Partei Sinn Fein ein Referendum zur irischen Wiedervereinigung forderten. Die Partei verweist darauf, dass die Nordiren beim Brexit-Referendum von 2016 mehrheitlich für einen Verbleib in der Europäischen Union gestimmt haben. Nun müssten sie die Möglichkeit bekommen, darüber abzustimmen, ob sie künftig lieber Teil der Republik Irland sein wollten. Auf diese Weise könne Nordirland in die EU zurückkehren.

Für die EU ist es das erste Mal, dass sich einer ihrer Mitgliedsstaaten aus dem Bündnis verabschiedet. Bei Sonnenaufgang werde ein neues Kapitel "für unsere Union der 27" beginnen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der Tag des Brexits werde für Großbritannien einen großen Verlust markieren, auf die Insel kämen einsamere Zeiten zu. Stärke liege nicht in splendid isolation, sondern in "unserer einzigartigen Union".