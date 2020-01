Die Bundesregierung wird ihren Gesetzentwurf zur Grundrente später als geplant auf den Weg bringen. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums, wonach man für die Ressortabstimmung "noch ein paar Tage brauchen" werde. "Wir streben eine Kabinettsbefassung am 12. Februar an", sagte sie demnach. Die bisher für kommenden Mittwoch geplante Kabinettsbefassung wird also um um mindestens zwei Wochen verschoben.



Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte seinen Entwurf am vergangenen Donnerstag in die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung gegeben – nachdem sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD im November auf Eckpunkte verständigt hatten. Der Rentenzuschlag soll Minirenten von Geringverdienern aufstocken, wenn sie lange genug in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Die Koalition hatte sich eigentlich auf 35 Jahre Beitragszeit als Mindestvoraussetzung verständigt. In dem neuen Entwurf wird nun aber eine Gleitzone vorgeschlagen, beginnend mit 33 Jahren. So sollen von dem neuen Zuschlag, der 2021 eingeführt werden soll, mehr Senioren profitieren als ursprünglich geplant.



Fragen zu Beitragsjahren, Vermögen und Datenaustausch

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, forderten vor allem das Gesundheits-, Landwirtschafts- und Bundesinnenministerium Nachbesserungen. Die Beamten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Agrarministerin Julia Klöckner (beide CDU) wollen die Zahl der Beitragsjahre erhöhen, ab der Geringverdiener von der neuen Leistung profitieren. Das Gesundheitsministerium beklagt demzufolge auch Leerstellen im Gesetzentwurf – etwa zur Berücksichtigung von Auslandseinkünften sowie von Einkünften aus Kapitalvermögen bei der Einkommensprüfung. Spahns Ministerium verlangt auch Auskunft darüber, wie der geplante automatisierte Datenaustausch von Rentenversicherung und Finanzbehörden sichergestellt werden soll.

Landwirtschafts- und Gesundheitsministerium zweifeln zudem an der Finanzierung der Grundrente und verlangen hier ebenfalls Details von Heil. So soll die Aufstockung vollständig aus Steuermitteln finanziert werden, unter anderem aus der geplanten europäischen Steuer auf Aktienkäufe. Einen Entwurf dazu gibt es aber noch nicht. Die Beamten der beiden anderen CDU-Ministerien schreiben nun in ihrer Stellungnahme an das Arbeitsministerium: "Offen ist weiterhin die Frage, wie die aus Steuern zu finanzierenden, zusätzlichen Kosten durch die Grundrente gegenfinanziert werden sollen." Das Arbeitsministerium solle die Auswirkungen der Grundrente auf Beitragssatz- und Rentenniveau bis zum Jahre 2030 konkret beziffern.

Grundrente soll wie geplant in Kraft treten

Auch die Deutsche Rentenversicherung hatte den Entwurf kritisiert und vor allem den hohen Verwaltungsaufwand bemängelt und die technische Machbarkeit des Rentenaufschlages rechtzeitig zum 1. Januar 2021 infrage gestellt.

Genau daran will das Arbeitsministerium aber festhalten. "Wichtig ist, dass die Grundrente zum 1. Januar 2021 in Kraft tritt", sagte die Sprecherin. "Daran arbeitet das Ministerium mit Hochdruck. Wir gehen davon aus, dass alle Beteiligten konstruktiv mitarbeiten." Für die Ressortabstimmung werde es in den nächsten Tagen die üblichen Gespräche auf Abteilungsleiter-, Staatssekretärs- und Ministerebene geben, "um letzte Fragen zu klären".