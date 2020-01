US-Präsident Donald Trump und der chinesische Chefunterhändler Liu He haben in Washington eine erste Handelsvereinbarung unterzeichnet. Trump sprach von einem bedeutenden Schritt für ein künftiges "historisches Handelsabkommen" zwischen beiden Ländern. Mit dem Abkommen werde die Handelsbeziehung der beiden größten Volkswirtschaften fairer und intensiver, sagte der US-Präsident.

An der Zeremonie im Weißen Haus nahmen auch zahlreiche Führungskräfte großer US-Unternehmen, darunter Boeing, UPS, Blackstone, General Electric und Ford, sowie Senatoren und Abgeordnete teil. US-Vizepräsident Mike Pence sprach vom "Beginn eines neuen Kapitels unserer Handelsbeziehungen".



Chinas Präsident Xi Jinping, der nicht persönlich anwesend war, teilte über seinen Chefunterhändler Liu He mit: "Der Abschluss ist gut für China, für die Vereinigten Staaten und die ganze Welt." China sei bereit, seine Zusammenarbeit mit den USA auf der Basis gegenseitigen Respekts weiter zu vertiefen.

Der Text des Abkommens der zwei größten Volkswirtschaften wurde nicht unmittelbar veröffentlicht. Nach US-Angaben soll China dem Abkommen zufolge deutlich mehr Energie, Industriegüter, Agrarerzeugnisse und Dienstleistungen in den USA einkaufen, um das riesige Handelsdefizit der Vereinigten Staaten zu verringern. Die bestehenden Zölle auf chinesische Importe sollen aber erst nach Abschluss eines weiteren Handelsabkommens aufgehoben werden, hatte Trump vor der Unterzeichnung des Teilabkommens gesagt. Das dürfte die Weltwirtschaft weiter belasten.

Strittige Themen noch zu klären

Früheren Angaben zufolge soll China in dem Teilabkommen zusagen, innerhalb von zwei Jahren US-Waren für zusätzliche 200 Milliarden Dollar zu kaufen. Einige Experten zweifeln aber an, dass China so schnell seine Importe verlagern kann und will.

Die USA verzichteten bereits im Dezember auf neue Zölle auf Konsumgüter im Wert von 150 Milliarden US-Dollar. Zudem zog die US-Regierung den Vorwurf zurück, dass China seine Währung manipuliere, um sich im internationalen Wettbewerb Vorteile zu verschaffen. Weitere strittige Themen wie etwa die Subventionen für chinesische Staatsunternehmen und erzwungener Technologietransfer sollen erst in einer zweiten Phase des Handelsabkommens geklärt werden.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lobte die Einigung. "Es ist eine gute Nachricht, dass die USA und China ihre Handelskonflikte nicht weiter eskalieren, sondern nach gemeinsamen Lösungen suchen", sagte er. Handelskonflikte schadeten der gesamten Weltwirtschaft, weshalb er eine Annäherung begrüße.