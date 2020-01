Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr stärker wachsen als 2019. Unter anderem sorgten eine weiter lockere Geldpolitik, eine teilweise Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie geringe Sorgen vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU für Stabilisierung, teilte der IWF mit. Allerdings liegen die aktuellen Erwartungen des IWF für das globale Wachstum niedriger als bei der vorangegangenen Prognose im Oktober.



Nach Einschätzung der IWF-Experten wird die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 3,3 Prozent wachsen, während das Wachstum für 2019 auf 2,9 Prozent beziffert wird. Im Oktober hatte der IWF für 2020 ein Wachstum von 3,4 Prozent erwartet. Für 2021 revidierte der Währungsfonds die Prognose auf 3,4 Prozent, nach zuvor 3,6 Prozent. Grund für die Senkung der Prognosen seien Probleme in Schwellenländern wie Indien.



In Indien hat sich der Konsum laut IWF deutlicher als erwartet abgeschwächt, weil die Einkommen auf dem Land nur langsam steigen. Kredite werden weniger stark nachgefragt. Zwar rechnet der IWF 2020 mit einem Wachstum von 5,8 Prozent und 2021 dann von 6,5 Prozent, nachdem es 2019 voraussichtlich 4,8 Prozent waren. Allerdings sind die Schätzungen für 2020 und 2021 damit deutlich um 1,2 beziehungsweise 0,9 Punkte gesenkt worden.



Für Deutschland rechnen die IWF-Experten ebenfalls mit einem leichten Aufschwung. Nach einem Wachstum von geschätzten 0,5 Prozent im vergangenen Jahr erwartet der IWF dieses Jahr eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,1 und für 2021 um 1,4 Prozent.

Zugleich warnte der IWF weiterhin vor zahlreichen Risiken, etwa eine neuerliche Eskalation im Handelsstreit. Hinzu kämen geopolitische Spannungen, beispielsweise zwischen den USA und dem Iran. Auch regierungskritische Proteste in vielen Ländern könnten die Wirtschaft belasten. In Chile sei dies schon zu beobachten. Dort demonstrieren seit Monaten immer wieder viele Bürgerinnen und Bürger gegen die Regierung in Santiago und die soziale Spaltung in dem südamerikanischen Land.