Siemens bietet der Klimaaktivistin Luisa Neubauer einen Sitz im Aufsichtsrat an. BlackRock stellt den Klimaschutz ins Zentrum seiner Investmentstrategie. McKinsey warnt vor Milliardenschäden durch die Klimakrise, Volkswagen vor dem Ende des Autos, und auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, das diese Woche beginnt, steht das Thema Ökologie ganz oben auf der Agenda.

Ist jetzt auch die Wirtschaft links-grün versifft?

Natürlich nicht. Unternehmenschefs wollen Geld verdienen. In der Theorie ist das kein Problem: Der Staat setzt die Regeln, die Konzerne verfolgen innerhalb dieser Regeln ihre jeweiligen Gewinninteressen. Der Wettbewerb um Marktanteile setzt Innovationskräfte frei, davon profitiert die Allgemeinheit. Politiker sind nicht die besseren Bosse, aber Bosse auch nicht die besseren Politiker.

Aller ökologischen Bekenntnisse zum Trotz dürfte sich BlackRock mehr für die eigene Bilanz als das Wohl des Planeten interessieren. Der entscheidende Punkt ist: Es wird keine Bilanzen mehr geben, wenn es keinen bewohnbaren Planeten mehr gibt. Oder etwas weniger drastisch formuliert: Die globale Erhitzung hat massive Folgen für das Umfeld, in dem Großunternehmen agieren.

Der mögliche Imageschaden durch die Finanzierung von Kohleverstromung ist da noch das kleinste Problem. Denn anders als Politiker, die sich im Zweifel nur bis zur nächsten Wahl retten müssen, haben viele Unternehmer einen längerfristigen Zeithorizont.

Banken vergeben teils Kredite, die länger als eine Dekade laufen. Das bedeutet: Wenn mehr Länder beschließen, aus der Kohle auszusteigen, dann ist ein Kredit an ein Kohleunternehmen möglicherweise verloren. Das Klimarisiko wird zu einem Finanzrisiko.

Ein kluger Banker stellt sich darauf ein – auch wenn Regulierungsbehörden noch keine klaren Anforderungen formuliert haben, wie das ökologische Risiko zu prüfen ist. Deshalb ist die Arbeitsteilung zwischen Politik und Wirtschaft in der Praxis nicht so eindeutig, wie es im Lehrbuch steht. Konzerne müssen politische Entscheidungen und gesellschaftliche Verhaltensweisen vorwegnehmen, die sich möglicherweise erst in Zukunft manifestieren.

Weltkonzerne können die Aufgabe der fehlenden Weltregierung übernehmen

Die Unternehmen treiben dadurch ihrerseits den Wandel voran. Beim Klimaschutz kann das ein wichtiger Anstoß für die nötigen Veränderungen sein. Schließlich müssen wirksame Emissionsbegrenzungen global verankert werden. Internationale Klimaabkommen aber lassen sich gegen den Willen einzelner Staaten nur schwer durchsetzen. Weltkonzerne können in dieser Konstellation zumindest in Ansätzen die Aufgabe der fehlenden Weltregierung übernehmen.

Der Mensch ist ein träges Wesen. Schwere Geländewagen verkaufen sich immer noch gut und das Fluggastaufkommen steigt. Aber mit Dieselsentimentalität und Hubraumromantik, wie sie in der AfD zelebriert werden, wird man die Märkte der Zukunft nicht erobern. Das Auto der Zukunft wird ein Mobiltelefon mit eingebauter Transportmöglichkeit sein, angetrieben durch Strom, Wasserstoff oder was auch immer – mit großer Wahrscheinlichkeit nicht durch fossile Brennstoffe.

Aus diesem Grund greift auch ein Vorwurf zu kurz, den Konservative oft äußern: Unternehmen machten sich zum Büttel der Klimaaktivisten. Genauso gut hätte man den Automobilpionieren des frühen 20. Jahrhunderts vorwerfen können, sie machten sich zum Büttel der Ölindustrie.



Wer sich nicht an den Klimawandel anpasst, wird untergehen

Die Klimakrise wird nach allem, was man heute sagen kann, das zentrale Thema der kommenden Jahrzehnte sein. Es wird nicht nur mehr Extremwetterlagen, Dürren und Überschwemmungen geben, sondern auch immer mehr Verbote, Regulierungen und Preisfestsetzungen. Wer sich daran nicht anpasst, der wird untergehen.

Wie schnell das gehen kann, zeigt ein Beispiel aus dem vergangenen Jahrhundert. Mit dem Aufstieg des britischen Königreichs zur Weltmacht stieg die Zahl der Arbeitspferde stark an. Im Jahr 1901 erreichte sie mit 3,25 Millionen einen Höhepunkt. In England, Schottland, Wales und Irland kam damals ein Pferd auf zehn Einwohner.

Wenige Jahrzehnte später waren Pferde aus dem Arbeitsleben komplett verschwunden, weil sie durch die Erfindung des Verbrennungsmotors nicht mehr benötigt wurden. Für den britischen Wirtschaftshistoriker Gregory Clark war das Pferd das erste Opfer der Industrialisierung – und mit ihm die gesamte Pferdebranche also Hufschmiede, Kutschenhersteller und Züchter.

Um nicht dasselbe Schicksal zu erleiden, kann es für Unternehmen sinnvoll sein, Aktivisten in ihre Entscheidungsprozesse einzubinden. Was auch immer Siemenschef Joe Kaeser dazu bewogen hat, Luisa Neubauer an Bord holen zu wollen: In der Sache wäre eine solche Allianz von Ökonomie und Ökologie keine schlechte Idee.