Ist ein Kompromiss gut, nur weil er endlich da ist? Auf den ersten Blick scheint das beim Kohleausstieg so. Dass die Bundesregierung ein Jahr, nachdem ihr eine Kommission vorschlug, wie die Sache funktionieren könnte, nun endlich ihr Ausstiegsszenario präsentiert, erleichtert viele Beobachter und wird von den Mitgliedern der großen Koalition entsprechend bejubelt werden. Wir kriegen doch was hin, sogar im Umweltschutz – so der Tenor bei CDU, CSU und SPD.

Tatsächlich klingt das, was die Regierung da nun vorgelegt hat, zunächst wie ein guter Kompromiss zwischen allen Bedürfnissen: Die Ministerpräsidenten der Kohleländer finden ihn gut, die Unternehmen, die Umweltministerin, Wirtschafts- und Finanzminister, die Gewerkschaften. Nur leider hatten am Verhandlungstisch zwei nur eine ganz leise Stimme: Die Steuerzahler. Und das Klima. Deswegen ist dieser Kompromiss kein guter – nur weil er da ist.

Kurze Rückblende: Weil Deutschland seine Klimaziele deutlich riss, die neu gewählte Bundesregierung keine Idee hatte, wie sie den Ausstieg aus der besonders klimaschädlichen Kohleverstromung organisieren sollte, setzte sie vor eineinhalb Jahren eine Kommission aus Unternehmensverbänden, Gewerkschaften und Umweltverbänden ein. Die hatte sowohl das Klima, die Wirtschaft und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Blick und einigte sich tatsächlich auf einen Plan. In dem stand, wie der Ausstieg gehen könnte. Unter anderem standen darin Jahreszahlen, zu denen bestimmte Mengen Kohlestrom aus dem Netz gehen sollten. Die waren so gewählt, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet sein würde und zugleich der Klimaschutz.

Eigentlich müssten möglichst bald viele Kraftwerke vom Netz

Rein formal hält sich die Bundesregierung nun mit ihrem Plan auch an diese Jahreszahlen: 2038 soll spätestens Schluss mit der Kohleverstromung sein, vielleicht auch 2035 – überprüft werden soll das 2026. Nur steckt der Teufel wie so oft im Detail. Denn wer sich den Ausstiegsplan der Regierung anschaut, sieht: Er versagt bei entscheidenden Punkten.

Mit ihrem Kompromiss steigt die Bundesregierung eben nicht bald aus der Kohle aus, sie legt auch keinen stetigen Ausstiegspfad fest, sondern verschiebt die harten Entscheidungen so weit es geht in die Zukunft – also auf eine Zeit, in der diese Regierung und ihre Minister schon lange Geschichte sein werden. Und das ist so fatal, dass nicht nur die Umweltgruppen laut protestieren, sondern auch der Bundesverband der Deutschen Industrie.

Damit möglichst früh Schluss mit den klimaschädlichen Emissionen ist, müssten möglichst bald viele Kraftwerke vom Netz. So hatte es auch die Kohlekommission gesehen und vorgeschlagen, bis 2025 mindestens 10 Millionen Tonnen CO2 aus dem Markt zu nehmen. Nur deswegen hatten die Umweltorganisationen dem Plan am Ende zugestimmt.

Doch genau das wird nun nicht passieren, obwohl es gut möglich wäre. Im Moment nämlich hat Deutschland einen Stromüberschuss. Als Folge werden in den kommenden Jahren also nur wenige Meiler vom Netz gehen – entsprechend gering ist der Druck, erneuerbare Energien auszubauen. Die größten Kraftwerke sollen sogar erst 2038 abgestellt werden.

Die nächste Regierung wird nachbessern müssen

Der Plan ist also ein Bärendienst fürs Klima. Die nächste Regierung, die sich vielleicht mehr ums Klima kümmern will, wird ihn so kaum stehen lassen können. Und noch ein Punkt ist bitter, besonders für den Steuerzahler ist die Sache nämlich ärgerlich. Der zahlt enorm viel Geld für erst einmal wenig Wirkung.

Um hier nicht falsch verstanden zu werden: Es ist richtig, dass der Bund den betroffenen Regionen mit vielen Milliarden Euro beim Strukturwandel hilft. Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und auch die besonderen Hilfen für die Arbeitnehmer sind richtig (wobei die Sache schon ein Geschmäckle hat: Wer hilft eigentlich den Arbeitern der derzeit pleitegehenden Windradhersteller?).

Aber dass die Bundesregierung auch den Braunkohleunternehmen eine fürstliche Entschädigung in Milliardenhöhe zahlen wird, ist ein falsches Signal. Betreiber westdeutscher Kraftwerke sollen 2,6 Milliarden, Betreiber von Anlagen im Osten 1,75 Milliarden Euro erhalten. Das ist deutlich zu viel, hier hätte die Regierung viel härter mit dem Ordnungsrecht, mit strengeren Abgasauflagen drohen müssen – und mit einem höheren CO2-Preis. Schließlich lohnen sich einige der Kraftwerke schon heute nicht mehr – jetzt können ihre Eigentümer sie fröhlich abstellen und bekommen auch noch Geld vom Staat. Das wünscht sich jeder Besitzer eines alten Autos.



Ergo: Auch das finanzielle Gebaren dieser Regierung ist kein Modell für die kommenden. Denn wenn die dann jede Branche, die wegen strengerer Klimaschutzmaßnahmen für ihr Produkt keinen Markt mehr hat, auch so fürstlich entschädigen würde, dann wäre Deutschland trotz der Riesenüberschüsse bald pleite. Und wird beim Klimaschutz trotzdem die Ziele nicht erreichen. Die nächste Regierung wird also nachbessern müssen, in vielfacher Hinsicht.