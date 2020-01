Betreiber von Kohlekraftwerken bekommen Milliardenentschädigungen für das vorzeitige Abschalten ihrer Anlagen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, Betreiber westdeutscher Kraftwerke erhielten 2,6 Milliarden Euro, Betreiber von Anlagen im Osten 1,75 Milliarden. Darauf hätten sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Kohleländer bei ihrem Spitzentreffen geeinigt. Diese Summen gingen an Unternehmen, die ihre Meiler schon in den 20er Jahren stilllegten. "Das verteilt sich etwa auf 15 Jahre - jeweils nach den Stilllegungen selbstverständlich." Das sei leistbar für den Staat.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) teilte mit, dass der erste Block eines Kohlekraftwerks bereits in diesem Jahr vom Netz gehen soll. Acht sehr alte und dreckige Blöcke würden schnell abgeschaltet, sagte sie. Alle acht würden von RWE im Rheinland betrieben, als erstes Abschaltdatum ist der 31.12.2020 genannt. "Der Kohleausstieg beginnt sofort, er ist verbindlich", sagte Schulze. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach von einer "guten Einigung für den Klimaschutz, die deutlich macht, dass wir es ernst meinen".

Datteln 4 kommt

Dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet zufolge wird das Steinkohlekraftwerk Datteln allerdings ans Netz gehen. "Es läuft ja schon an und es kommt", sagte Laschet im Deutschlandfunk. Über das bereits im Probebetrieb befindliche Kraftwerk des Energiekonzerns Uniper sei allerdings bei den jüngsten Beratungen im Kanzleramt nicht viel gesprochen worden, sagte Laschet. Dafür würden andere Steinkohle-Meiler abgeschaltet, ergänzte er im ZDF. Wirtschaftsminister Peter Altmaier bestätigte, dass die Bundespolitik die Inbetriebnahme von Datteln 4 nicht verhindern werde. Dies habe auch mit der komplexen Systematik von Entschädigungsleistungen zu tun.



Das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde in Brandenburg soll bis Ende 2028 vom Netz gehen. Das teilte die Bundesregierung mit. Zuvor hatten sich der Bund und die vier Länder mit Kohle-Regionen auf den Zeitplan der Abschaltung geeinigt. Das Kraftwerk Jänschwalde ist nach Angaben des Betreibers Leag derzeit das drittgrößte Kraftwerk Deutschlands, wenn die Blöcke in der Sicherheitsbereitschaft eingerechnet werden. Das Braunkohlekraftwerk Schkopau in Sachsen-Anhalt soll bis 2034 laufen.



Ende 2029 sollen laut Bundesregierung die ersten beiden Blöcke des sächsischen Kohlekraftwerks Boxberg vom Netz gehen. Beim Kraftwerk Lippendorf südlich von Leipzig ist das Ausstiegsdatum auf Ende 2035 festgelegt. Der Rest in Boxberg folgt Ende 2038. Boxberg ist das letzte sächsische Kraftwerk der Lausitz.

2038 soll Schluss sein

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der betroffenen Länder hatten sich in der Nacht zuvor auf einen Zeitplan für die Abschaltung der Braunkohle-Kraftwerke in Deutschland verständigt. Deutschland soll bis spätestens 2038 aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Stein- und Braunkohle aussteigen. Das hatte eine Kommission aus Politik, Wirtschaft und Klimaschützern vor einem Jahr entschieden. Die Kohleregionen sollen parallel insgesamt 40 Milliarden Euro für den Umbau ihrer Wirtschaft bekommen. Noch im Januar soll der Gesetzentwurf für den Kohleausstieg auf den Weg gebracht werden und bis Mitte des Jahres verabschiedet sein.

Das Gesamtpaket sieht vor, dass in den Jahren 2026 und 2029 im großen Stil überprüft werden soll, wie es mit dem Kohleausstieg läuft. Eine Frage soll dabei auch sein, ob Stilllegungs-Daten nach 2030 um je drei Jahre vorgezogen werden können – damit vielleicht doch schon 2035 komplett Schluss ist.