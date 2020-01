Das Bundeswirtschaftsministerium hat einen überarbeiteten Gesetzentwurf zum Kohleausstieg vorgelegt. In dem Referentenentwurf, der sich nun in der Länder- und Verbändeanhörung befindet, sind auch die Ergebnisse der Bund-Länder-Vereinbarung zum Braunkohleausstieg eingearbeitet. Gleiches gilt laut dem Entwurf für Rahmenbedingungen für das geplante Anpassungsgeld zugunsten der von den Kraftwerksabschaltungen betroffenen Beschäftigten.

Die Regierungspläne stoßen bei Umwelt- und Energieexperten auf Kritik, da sie in mehreren Punkten von den vor knapp einem Jahr vorgelegten Empfehlungen der Kohlekommission abweicht – zulasten des Klimaschutzes. Unter anderem fehlen für 2025 geplante umfangreichere CO2-Reduzierungen, generell erfolgen die Abschaltungen nicht stetig, sondern konzentrieren sich auf die Jahre 2028/29 sowie 2038. Zudem soll das Steinkohlekraftwerk Datteln IV zusätzlich in Betrieb gehen.



Auch die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert, dass mit dem Kohleausstiegsgesetz jetzt jedes einzelne Braunkohlekraftwerk "die maximale Zeit in Betrieb" bleibe. Das habe einen erheblichen Mehrausstoß an CO2 zur Folge. Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser nannte den Referentenentwurf "inakzeptabel". Die Vorlage "ignoriert klimapolitische Notwendigkeiten, ist verfassungsrechtlich bedenklich und führt zu energiepolitischer Fehlsteuerung".

Der Gesetzentwurf sieht vor, Ende 2020 als erste Anlage nach den neuen Bestimmungen den Kraftwerksblock Weisweiler E in Nordrhein-Westfalen abzuschalten. Es folgen bis Ende 2022 weitere Blöcke der NRW-Kraftwerke Niederaußem, Neurath sowie Frechen/Wartenberg. Als erste ostdeutsche Anlagen sollen zwei Blöcke des brandenburgischen Kraftwerks Jänschwalde Ende 2025 und 2027 in eine sogenannte Sicherheitsbereitschaft überführt werden.

Grüne kritisieren Entschädigungen aus Steuergeldern

Die Abschaltungen der letzten Braun- und Steinkohlekraftwerke sollen spätestens Ende 2038 erfolgen. 2026 soll geprüft werden, ob dies auf 2035 vorgezogen werden kann. Generell soll erstmals im August 2022 und dann erneut 2026, 2029 sowie 2032 der Abschaltplan überprüft werden – sowohl mit Blick auf den Klimaschutz wie auch auf Versorgungssicherheit und Strompreise.

Kritisiert werden der Gesetzesentwurf und allgemein der Kohleausstieg der Bundesregierung nicht nur von Energieexperten, sondern auch von Opposition und Verbänden. Die Grünen fordern Finanzminister Olaf Scholz (SPD) dazu auf, sich im Haushaltsausschuss des Bundestags zu den geplanten Milliardenkosten des Kohleausstiegs zu äußern. Der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler sagte, viele Fragen seien offen, die Scholz am 29. Januar im Ausschuss beantworten solle. "Jahrzehntelang hat die Kohleindustrie mit der Zerstörung des Klimas und der Verschmutzung großer Naturlandschaften große Profite gemacht und hohe staatliche Subvention erhalten." Dass sogar für das Abschalten längst abgeschriebener Kraftwerke Entschädigungen aus Steuergeldern bezahlt werden sollten, sei "absurd".

Für das vorzeitige Abschalten von Kraftwerken bekommen Betreiber nach Scholz' Angaben Entschädigungen von insgesamt 4,35 Milliarden Euro. Kindler sagte, rechtlich gesehen sei die Stilllegung abgeschriebener Kraftwerke möglich, ohne dafür staatliche Zahlungen an die Betreiber zu leisten, wie ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zeige. "Wir wollen vom Finanzminister wissen, auf welcher Rechtsgrundlage die Entschädigungen stehen, wie sie in ihrer Höhe zustande gekommen sind und wie der Finanzminister meint, sie zu finanzieren."

Kritik kam auch vom Freiburger Ökoinstitut. Geschäftsführerin Anke Herold schrieb in einem Gastbeitrag für das Neue Deutschland, es bleibe bei Scheinlösungen, "die die Klimakrise eher verschärfen". Deutschland werde vermutlich das einzige EU-Land sein, das in einem Kohleausstiegsgesetz regelt, dass ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geht. "Datteln 4 soll nun doch in Betrieb gehen, auch das hatte die Kohlekommission ausgeschlossen", so Herold.



Industrie will verbindliche Kompensation

Auch die städtischen Energieunternehmen sind unzufrieden mit dem Gesetzentwurf: "Das Gesetz erschwert den Umbau hin zu einer klimafreundlichen Energieversorgung besonders für Stadtwerke", meint der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Michael Wübbels. Dabei geht es vor allem um die Wärmeversorgung durch Heizkraftwerke. Anreize, von Kohle auf Gas umzurüsten, werden mit dem Gesetz verlängert und aus Sicht der Bundesregierung auch verbessert. Sie seien aber "viel zu gering", kritisierte Wübbels.

Der VKU stört sich daran, dass es für das vorzeitige Abschalten von Steinkohle-Kraftwerken nur bis Ende 2026 eine Entschädigung geben soll. Die Betreiber sollen sich auf die Ausschreibung bewerben, grundsätzlich bekommt den Zuschlag, wer am meisten Klimaschutz für die geringste Entschädigung bietet. Wie viel höchstens gezahlt wird, steht noch nicht fest – im Gesetzentwurf steht an der Stelle ein X. "Durch die entschädigungslose Enteignung der Betreiber moderner Steinkohlekraftwerke ab 2027 fehlt das Geld für Investitionen in neue Technologien", beklagte Wübbels. Braunkohle werde spät reduziert, das führe zu einem vorgezogenen Steinkohleausstieg. "Das ist nicht nur klimapolitisch falsch, sondern bedeutet auch: Kommunale Unternehmen zahlen die Zeche für den Braunkohledeal."

Die Industrie wiederum kritisiert, dass der Gesetzesvorschlag zum Kohleaustieg keine verbindliche Kompensation für den Strompreisanstieg vorsieht. Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft bemängelt, dass im neuen Entwurf eine "abgeschwächte "Kann-Bestimmung" bezüglich der Entlastung bei den Netzentgelten" stehe. Damit fehle der Industrie Planungssicherheit. Auch beim Verband der Chemischen Industrie (VCI), der Vertretung von 1.700 deutschen Chemieunternehmen, wird die Kompensation für höhere Strompreise kritisiert. Außerdem beschwert sich der VCI, dass die Bundesregierung Verbänden und Bundesländern weniger als 24 Stunden zur Kommentierung des Entwurfs für das Kohleausstiegsgesetz gegeben habe.