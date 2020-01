Die deutschen Exporteure haben im vergangenen November einen überraschend deutlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sanken ihre Ausfuhren um 2,3 Prozent zum Vormonat und damit so stark wie seit April 2019 nicht mehr. Im Vergleich zum November 2018 fielen die Ausfuhren sogar um 2,9 Prozent auf 112,9 Milliarden Euro.

In den elf Monaten bis November führten die deutschen Unternehmen nach Angaben der Statistiker aus Wiesbaden Waren im Wert von rund 1,23 Billionen Euro aus. Das ist etwas mehr als im Vorjahreszeitraum, als dieser Wert 1,22 Billionen Euro betrug. Die Entwicklung im Jahr 2019 verlief damit überwiegend positiv. Außer in den Monaten April, Juni, August und nun November konnten die deutschen Unternehmen ihre Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat jeweils steigern.

Sehr verhaltene Erwartungen

Von den Wachstumsraten der Boomjahre ist der Export allerdings weit entfernt. Vor allem der Handelskrieg zwischen den USA und China belastet die globale Konjunktur und bremst auch das Wirtschaftswachstum Chinas, worunter Deutschland als große Exportnation besonders zu leiden hat.

Der Branchenverband BGA rechnete zuletzt mit einem Exportwachstum im Gesamtjahr 2019 von maximal 0,5 Prozent.

Für das gerade begonnene Jahr geht der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) gar von einem leichten Schrumpfen der Exporte aus.

Deutliches Plus bei der Industrieproduktion

Die Euphorie bei den Exporteuren sei "nach den beiden guten Vormonaten wieder verflogen", bewerteten Ökonomen die nun veröffentlichten Zahlen. "Erfreulich" sei dabei das deutliche Plus bei der Industrieproduktion. So steigerten die deutschen Unternehmen ihre Produktion im November so kräftig wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,1 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte.

Ökonomen hatten hier nur mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet. "Die Konjunkturschwäche in der Industrie ist noch nicht überwunden", erklärte das Ministerium dazu. "Die Stabilisierung bei den Auftragseingängen und verbesserte Geschäftserwartungen sprechen dafür, dass sich die Industriekonjunktur in den kommenden Monaten etwas aufhellen dürfte."