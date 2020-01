Carlos Ghosn trägt Sakko und hat den obersten Knopf seines Hemds geöffnet. Vielleicht erzählt er den Umsitzenden gerade die Geschichte seiner Flucht aus Japan, um die sich jenseits der Mauern seines Hauses in Beirut Stunde um Stunde mehr Mythen ranken. Das Foto aus der Silvesternacht, das dem französischen Fernsehsender TF1 zugespielt wurde, zeigt auf dem Tisch vor dem 65-Jährigen zahlreiche halbleere Weingläser. Der Name auf der Flasche lässt sich nicht erkennen. Es könnte sich um eine aus dem Hause Ixsir handeln. Das libanesische Weingut hat der einst international gefeierte und Ende 2018 abrupt in Ungnade gefallene Autoboss mitgegründet. Wer umgerechnet rund 12,3 Millionen Euro an Kaution riskieren kann, weil er gegen die Auflagen für seine Haftentlassung verstößt und sich der japanischen Justiz entzieht, der beginnt das neue Jahr in Freiheit nicht mit schlechtem Wein.

Im Libanon, dem Land, wo der ehemalige Chef der Auto-Allianz Renault-Nissan aufwuchs, dessen Staatsbürgerschaft er neben der brasilianischen und der französischen besitzt, und das ihm seit Beginn dieser Woche Unterschlupf gewährt, gilt Ghosn vielen als begnadeter Geschichtenerzähler. Als einer, der orientalische Erwachsenenmärchen der Neuzeit wahr macht, in denen einer der ihren die Welt erobert. Ein Held, der zunächst beim Reifenhersteller Michelin Karriere macht, kriselnde Autokonzerne saniert wie Renault in Frankreich und Nissan in Japan, beide Unternehmen in einer Allianz zusammenführt und schließlich mit Mitsubishi zu einem der größten Hersteller der Welt macht. Auf Augenhöhe mit Volkswagen und Toyota.



EXCLUSIF #TF1 - Affaire Carlos #Ghosn : la photo du réveillon en famille de l'ex-patron en fuite au Liban ⤵. pic.twitter.com/DqShX51RY9 — TF1LeJT (@TF1LeJT) January 2, 2020

Nur ein garstiges Komplott konnte nach dieser Lesart Ghosn zu Fall bringen. Ein politisches Ränkespiel, in dem es nicht etwa um Veruntreuung und persönliche Bereicherung geht, wie es die japanische Justiz sieht, sondern um die Machtverteilung im Konzern zwischen Paris und Tokio. Wenn sich Ghosn diesem Komplott nun heldenhaft entzog, indem er im Koffer eines Kontrabasses an Bord eines Privatjets geschmuggelt wurde, dann ist das eine wunderbare Geschichte. Zumindest eine, die ein libanesischer Fernsehsender zu kennen meint. Vielleicht verließ er seine Wohnung in Tokio aber auch unspektakulär zu Fuß, wie es dem japanischem Fernsehsender NHK zufolge Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen sollen, und traf seine Helfer andernorts.

In Frankreich ein Außenseiter

Ein gutes Jahr ist es her, dass Ghosn bei seiner Ankunft in Tokio verhaftet wurde. In einem Firmenjet, den er wohl längst als seinen eigenen betrachtete. So viel Zeit wie er darin verbrachte. Die Liste der Vorwürfe wurde mit jedem Monat länger: Steuerhinterziehung, Verschleierung der wahren Einkünfte in den Bilanzen, Täuschung der Aktionäre, Ausgaben für private Zwecke auf Kosten von Nissan. Gut vier Monate saß er im Gefängnis. Dann erreichte sein japanischer Anwalt zumindest eine Überstellung in den Hausarrest, aus dem Ghosn zwei Tage vor Silvester in den Libanon floh. Nicht nach Frankreich, um dessen Autoindustrie er sich doch mehr als verdient gemacht hatte. Dort stehen Unternehmer traditionell unter einem Generalverdacht und Ghosn besonders mit seinem Selbstbewusstsein, seinem zweistelligen Millionensalär und wenig bescheidenem Lebensstil. Er blieb in Frankreich ein Außenseiter.

Manche in Beirut wollen schon wissen, dass Ghosn dort für einen Ministerposten gehandelt werde. Staatschef Michel Aoun habe ihn persönlich empfangen, heißt es auch. Was der Präsident freilich dementieren ließ. Es reicht schon, dass die japanischen Behörden hinter Ghosns Flucht mächtige libanesische Helfershelfer vermuten. Schließlich hatte sich die Regierung in Beirut in den vergangenen Monaten mehrfach für dessen Ausreise stark gemacht. Zuletzt wohl Mitte Dezember beim Besuch des japanischen Außenministers Keisuke Suzuki im Libanon. Ein Auslieferungsabkommen gibt es nicht zwischen Libanon und Japan. Auch der inzwischen beantragte internationale Haftbefehl kann die Regierung in Beirut zu nichts zwingen.

"Japan wird mit der libanesischen Regierung wegen einer Überstellung verhandeln müssen", twitterte der ehemalige Außenminister Masahisa Sato stellvertretend für seine während der wichtigen japanischen Weihnachtsferien betont schweigsamen Kollegen der Regierungspartei. "Ghosn ist ein Held, und das wird nicht einfach."

Mit der Thematik kennt man sich in Japan bestens aus. Der in Japan verehrte ehemalige Präsident Perus, Alberto Fujimori, hatte sich im Jahr 2000 per Flucht in das Land seiner Eltern vor einer Verfolgung durch die peruanische Justiz entzogen. Erst fünf Jahre später wurde er während einer Reise nach Chile festgenommen und überstellt.